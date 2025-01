Cựu Chủ tịch tỉnh An Giang bị truy tố vì nhận 300.000 USD của trùm “cát tặc”

Viện KSND tối cao truy tố bị can Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68) về ba tội gồm: “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Rửa tiền”.

Bị can Trần Anh Thư (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang), Nguyễn Việt Trí (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang) bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Bị can Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Liên quan đến vụ án này, Viện KSND tối cao còn truy tố 40 bị can khác.

Bị can Nguyễn Thanh Bình, cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Theo cáo trạng, để Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép thăm dò, khai thác cát, nâng cao công suất khai thác trái quy định của pháp luật và bỏ qua những sai phạm trong quá trình khai thác mỏ cát xã Mỹ Hiệp, xã Bình Phước Xuân (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), Lê Quang Bình đã trực tiếp và chỉ đạo người thân, nhân viên dưới quyền đưa hối lộ cho các lãnh đạo tỉnh.

Cụ thể, Lê Quang Bình đã đưa hối lộ hơn 4 tỷ đồng cho bị can Trần Anh Thư, khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và bị can Nguyễn Việt Trí, khi đó là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.

Ngoài ra, mặc dù biết mỏ cát chỉ được khai thác cung cấp cho các dự án theo giấy phép khai thác và các quyết định của UBND tỉnh An Giang, không được phép bán cát ra ngoài thị trường, nhưng bị can Bình vẫn chỉ đạo người tổ chức cho nhân viên Công ty Trung Hậu 68 khai thác, hợp tác với các đơn vị, cá nhân liên quan, khai thác bán ra ngoài thị trường trái quy định pháp luật tổng khối lượng hơn 3 triệu m3 cát, thu lợi hơn 293 tỷ đồng. Hành vi này của bị can Bình đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Bị can Nguyễn Trí Việt, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.

Đối với tội danh “Rửa tiền”, Viện kiểm sát xác định, để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của hơn 170 tỷ đồng do khai thác trái phép mỏ cát của Công ty Trung Hậu 68, từ tháng 10/2022 đến ngày 29/7/2023, bị can Bình chỉ đạo người nhận thanh toán tiền cát khai thác trái phép bằng tiền mặt hoặc mượn tài khoản cá nhân để nhận, chuyển khoản qua nhiều tài khoản ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc.

Sau đó, bị can Bình sử dụng hơn 18 tỷ đồng để trả nợ; sử dụng gần 40 tỷ đồng phục vụ chi phí hoạt động khai thác tại mỏ cát; sử dụng gần 42 tỷ đồng phục vụ nhu cầu cá nhân; sử dụng hơn 47 tỷ đồng để đặt cọc mua 6 bất động sản và 8 xe ô tô.

Đối với hành vi “Nhận hối lộ” của hai bị can Trần Anh Thư và Nguyễn Việt Trí, Viện kiểm sát kết luận, Trần Anh Thư đã nhận tiền từ Công ty Trung Hậu 68 để chỉ đạo Giám đốc Sở Tài nguyên và Mội trường tỉnh An Giang tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được phép khảo sát, thăm dò mỏ cát theo hình thức chỉ định không thông qua đấu giá”.

Bị can Lê Quang Bình, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68.

Bị can Thư cũng ký Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Trung Hậu 68 để cung cấp cát cho Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ không đúng với chủ trương, mục đích ban đầu của dự án.

Ngoài ra, bị can Trần Anh Thư còn cho phép điều chỉnh công suất khai thác để Công ty Trung Hậu 68 cung cấp cát cho các công trình tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên khi Công ty Trung Hậu 68 không đáp ứng tiêu chí về hợp đồng ký kết với các chủ thầu thi công, không đúng với tiêu chí của UBND tỉnh An Giang đã ban hành…

Hành vi của bị can Trần Anh Thư đã giúp cho Công ty Trung Hậu 68 khai thác trái phép hơn 3 triệu m3 cát, gây thiệt hại tài sản nhà nước tổng số tiền hơn 293 tỷ đồng.

Bị can Trần Anh Thư, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Đối với bị can Nguyễn Việt Trí, Viện kiểm sát kết luận, bị can Trí với vai trò là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, cơ quan tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên môi trường, nhưng đã nhận hối lộ hơn 3 tỷ đồng từ bị can Bình và một số cá nhân của Công ty Trung Hậu 68 để tạo điều kiện cho doanh nghiệp này được cấp phép thăm dò, cấp phép khai thác và tổ chức khai thác cát.

Bị can Nguyễn Việt Trí còn chỉ đạo cấp dưới sửa độ sâu phù hợp trên giấy tờ, điều chỉnh nâng công suất khai thác trong khi biết độ sâu đáy sông khu vực mỏ cát vượt quá mức cho phép…

Đối với cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, Viện kiểm sát kết luận, bị can Nguyễn Thanh Bình chịu trách nhiệm chỉ đạo chung, toàn diện hoạt động của UBND tỉnh, trong đó có lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản.

Bị can Nguyễn Thanh Bình Bình đã chỉ đạo bị can Trần Anh Thư, bị can Nguyễn Việt Trí tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép khảo sát, thăm dò mỏ cát theo hình thức chỉ định không thông qua đấu giá; chỉ đạo cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho doanh nghiệp không đúng với chủ trương, mục tiêu ban đầu của dự án...

Từ hành vi sai phạm trên, bị can Nguyễn Thanh Bình được bị can Lê Quang Bình cảm ơn 300.000 USD nhưng đã chủ động trả lại 250.000 USD. Số tiền còn lại 50.000 USD, bị can Nguyễn Thanh Bình tự nguyện nộp khắc phục khi làm việc với cơ quan điều tra.