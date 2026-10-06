Ba mẹ con cô giáo ở Cà Mau bị tấn công trên đường, một người tử vong

Tối 5/10, nguồn tin của VietNamNet cho biết, Công an tỉnh Cà Mau đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Năm Căn, khiến một người tử vong, hai người bị thương.

Các nạn nhân được xác định là chị N.L.H. (39 tuổi, giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn xã Năm Căn) cùng hai con gái là V.N.T.K. (6 tuổi) và V.N.B.C. (11 tuổi).

Nghi phạm Trần Chí C. mang dao đến nhà nạn nhân. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h20 cùng ngày, chị N.T.L.H đang chở 2 con từ trường về nhà. Khi đến khu vực ấp 3, xã Năm Căn, 3 mẹ con chị H. bất ngờ bị ông Trần Chí C. (40 tuổi) dùng dao tấn công.

Sau vụ việc, người dân phát hiện và đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Năm Căn cấp cứu. Tuy nhiên, bé K. tử vong do vết thương nặng. Chị H. và bé C. được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau tiếp tục điều trị.

Nhận tin báo, Công an xã Năm Căn phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau khẩn trương bắt giữ nghi phạm, phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và điều tra vụ án.

Đại diện UBND xã Năm Căn cho biết, bước đầu cơ quan chức năng nhận định vụ án có thể xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

Theo chính quyền địa phương, chị H. là giáo viên tiểu học, chồng đã mất; nghi phạm C. cũng đã ly hôn. Thời gian qua, người dân địa phương thấy hai người có quan hệ tình cảm và thường xuyên qua lại.

Hiện Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ và diễn biến vụ án.