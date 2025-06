Án mạng đau lòng ở An Giang xuất phát từ va chạm với con chó

Ngày 19-6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Chau Linh E (SN 1994; ngụ, xã An Cư, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người".

Đối tượng Chau Linh E khai nhận tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 17-6, sau khi nhận được điện báo từ Công an xã An Cư về việc trên địa bàn xã xảy ra vụ án giết người khiến 1 người chết và 1 người bị thương, xét thấy vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan ngay trong đêm đến hiện trường để tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, xác minh làm rõ vụ án.

Qua điều tra bước đầu xác định, vào khoảng 16 giờ 40 phút cùng ngày, Chau Linh E trên đường đi nhậu về gần đến nhà thì xảy ra va chạm với con chó của bà Nèang Ron (SN 1975; hàng xóm với Linh E) nên giữa bà Ron và Linh E xảy ra mâu thuẫn.

Sẵn trong người đã có hơi men, Linh E liền lấy cây búa chém nhiều nhát vào đầu và cổ khiến bà Ron tử vong tại chỗ.

Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ án.

Thấy con gái bị chém, ông Chau Ao (SN 1941) chạy ra can ngăn thì cũng bị Linh E dùng búa chém nhiều nhát vào đầu, gây thương tích.

Sau khi gây án, Linh E rời khỏi hiện trường, còn ông Chau Ao được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu, hiện sức khỏe đã ổn định.

Lực lượng Công an xã An Cư đã kịp thời khống chế, bắt giữ Linh E.