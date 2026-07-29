Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
AFF Cup 2026

Án mạng rúng động Lâm Đồng, thanh niên bị đâm chết sau câu nói 'mày ngon thì đâm tao đi'

Sự kiện: Tin pháp luật

Mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết đã cử kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Thái 18 năm tù sau khi gây án mạng vì cãi nhau trên Messenger và gặp nhau tại quán nhậu.

Mời độc giả xem video:

Án mạng rúng động Lâm Đồng, thanh niên bị đâm chết sau câu nói 'mày ngon thì đâm tao đi'.

Can ngăn mâu thuẫn tại nhà trọ, nam thanh niên 20 tuổi bị đâm tử vong
Can ngăn mâu thuẫn tại nhà trọ, nam thanh niên 20 tuổi bị đâm tử vong

Mâu thuẫn bùng phát sau cuộc nhậu tại một khu nhà trọ trên đường Lê Đức Anh, phường Bình Tân (TPHCM) khiến một nam thanh niên 20 tuổi bị đâm tử vong...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo SKĐS ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/07/2026 07:53 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Tin pháp luật Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN