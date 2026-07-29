Án mạng rúng động Lâm Đồng, thanh niên bị đâm chết sau câu nói 'mày ngon thì đâm tao đi'
Mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết đã cử kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Thái 18 năm tù sau khi gây án mạng vì cãi nhau trên Messenger và gặp nhau tại quán nhậu.
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Án mạng rúng động Lâm Đồng, thanh niên bị đâm chết sau câu nói 'mày ngon thì đâm tao đi'.
Mâu thuẫn bùng phát sau cuộc nhậu tại một khu nhà trọ trên đường Lê Đức Anh, phường Bình Tân (TPHCM) khiến một nam thanh niên 20 tuổi bị đâm tử vong...
Theo SKĐS ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-29/07/2026 07:53 AM (GMT+7)