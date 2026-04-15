6 giờ truy bắt nhóm cướp tuổi 'teen' gây án vô cùng manh động

Trước đó, khoảng 6 giờ ngày 12/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp nhận thông tin từ Công an xã Long Điền về vụ "Cướp tài sản nghi có sử dụng hung khí nguy hiểm".

Vu cướp xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 12/4 trên Quốc lộ 80B, đoạn thuộc ấp Long Bình, xã Long Điền, tỉnh An Giang. Bị hại được xác định là anh Phạm Văn Thanh (sinh năm 1984, cư trú xã Phú Hòa, tỉnh An Giang).

Vào thời điểm trên, anh Thanh đang trên đường từ xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh về nhà người thân ở xã Long Điền để dự đám tang. Khi điều khiển xe mô tô một mình đến khu vực trên thì bất ngờ bị 4 thanh niên lạ mặt, đeo khẩu trang đi trên 2 xe mô tô vượt từ phía sau lên chặn đầu và đuôi xe dùng hung khí đe dọa cướp đi của anh Thanh 1 điện thoại di động và xe mô tô.

Tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng làm rõ, bắt giữ 4 đối tượng gây án, gồm: Đỗ Lâm Nguyên Khang (sinh năm 2011); Nguyễn Công Thành (sinh năm 2008); Nguyễn Hoàng Bảo (sinh năm 2010) và Lê Ngọc Ngoan (sinh năm 2011), đều sinh sống trên địa bàn xã Tân Phú Trung và xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp.

Nhóm cướp bị bắt giữ. Ảnh: Tiến Tầm.

Công an cũng kịp thời thu giữ toàn bộ tang vật, công cụ, phương tiện mà các đối tượng sử dụng gây án cũng như tài sản cướp được của các bị hại.

Các đối tượng khai nhận khoảng 00 giờ 30 phút, ngày 12/4, Bảo, Khang, Thành và Ngoan tụ tập tại nhà Bảo thuộc ấp Thạnh Phú, xã Tân Phú Trung, tỉnh Đồng Tháp. Lúc này, do không có tiền tiêu xài nên cả nhóm bàn bạc với nhau lấy hung khí đi cướp tài sản của những người điều khiển xe một mình.

Khi đi, nhóm Bảo mang theo 1 cây dao bấm, 1 cây dao tự chế và chở nhau trên 2 xe mô tô. Để tránh sự phát hiện của bị hại và công an, các đối tượng đã đeo khẩu trang kín mặt, mặc áo khoác dài tay trùm đầu, thống nhất chỉ thực hiện cướp ở những đoạn đường vắng, không có người qua lại.

Đến khoảng 2 giờ 30 phút ngày 12/4/2026, khi nhóm Bảo đến Quốc lộ 80B, thuộc ấp Long Bình, xã Long Điền, tỉnh An Giang thì phát hiện anh Thanh điều khiển xe mô tô đi một mình liền vượt lên chặn đầu và đuổi xe của anh Thanh. Cả nhóm khống chế, đe dọa để cướp điện thoại di động và xe mô tô của anh Thanh rồi quay về nhà Bảo ngủ thì bị bắt vào sáng cùng ngày.

Các đối tượng còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp tài sản khác trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Lâm Nguyên Khang, Nguyễn Công Thành, Nguyễn Hoàng Bảo và Lê Ngọc Ngoan về hành vi "Cướp tài sản".