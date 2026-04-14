Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại đặc khu Phú Quốc

Thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội về việc thực hiện công tác truy nã, Công an phường Dương Nội đã rà soát, thu thập thông tin và bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn ngoài địa bàn, đồng thời vận động một đối tượng khác ra đầu thú...

Qua công tác xác minh, lực lượng chức năng xác định Lò Thanh Tùng (sinh ngày 06/02/2006; nơi thường trú: Xóm Sạn Xộp, xã Tân Mai, tỉnh Phú Thọ) đang lẩn trốn tại địa bàn đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Quyết định truy nã đối tượng đặc biệt nguy hiểm

Đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội danh Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã ngày 27/02/2026.

Căn cứ tài liệu trinh sát, tổ công tác Công an phường Dương Nội đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức bắt giữ Lò Thanh Tùng tại đặc khu Phú Quốc.

Sau khi tiến hành di lý đối tượng về Hà Nội, Công an phường Dương Nội đã bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý, Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đối tượng Lò Thanh Tùng bị bắt giữ

Cũng nằm trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng Công an phường đã tập trung quyết liệt vào công tác vận động đối tượng truy nã. Kết quả, đã vận động thành công đối tượng Vương Chiến Thắng (sinh năm 1976; nơi thường trú: Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đối tượng Thắng bị truy nã về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Quyết định ngày 10/10/2025 của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội.