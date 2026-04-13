Nhóm thiếu niên 10X manh động dùng dao chém người, cướp tài sản ở An Giang

Sự kiện: Tin pháp luật

Thấy bị cướp, anh Hải bỏ xe chạy trốn, tuy nhiên, một trong hai thanh niên vẫn cầm dao đuổi theo và đâm anh này nhiều nhát.

Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự các đối tượng: Ngô Hồng Sang (SN 2011, trú tại phường Bình Đức, tỉnh An Giang); Đỗ Cao Thế (SN 2010) và Dương Văn Khánh (SN 2010), cùng trú tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Trước đó, Công an phường Long Xuyên tiếp nhận thông tin xảy ra 3 vụ cướp tài sản trên địa bàn khóm Đông Thịnh 8 và Tây Khánh 8, phường Long Xuyên. Đây là địa bàn vắng người nên được các đối tượng lợi dụng để phạm tội manh động, liều lĩnh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 11/4, Công an tỉnh An Giang xác định và bắt giữ nhóm nghi phạm thực hiện 3 vụ cướp trên gồm: Ngô Hồng Sang, Đỗ Cao Thế và Dương Văn Khánh.

Tại Cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, tối ngày 5/4, Sang cùng Thế điều khiển xe mô tô đến khu vực công viên gần khu chung cư ACC, khóm Đông Thịnh 8, phường Long Xuyên.

Tại đây, chúng dùng dao uy hiếp và chém anh Võ Đăng Khoa (SN 2004, cư trú xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang) gây thương tích nhẹ rồi cướp xe mô tô và điện thoại của nạn nhân.

Ba đối tượng gây ra các vụ cướp. Ảnh: Tiến Tầm

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Sang cùng Thế tiếp tục chở nhau đến gần khu vực chung cư ACC và phát hiện anh Lê Trung Hải (SN 1991, cư trú phường Long Xuyên) điều khiển xe mô tô đi một mình.

Hai đối tượng chặn đầu xe anh Hải để cướp. Dù anh Hải hoảng sợ, bỏ chạy nhưng Thế vẫn cầm dao đuổi theo, đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Chỉ đến khi anh Hải tri hô thì Sang cùng Thế mới bỏ đi

Đến đêm ngày 8/4, Sang cùng Thế và Khánh tiếp tục chở nhau đến khu vực khóm Tây Khánh 8, phường Long Xuyên, dùng vũ lực đánh anh Lê Hoài Đăng Khoa (SN 1993, cư trú tại địa phương) để cướp chiếc xe mô tô của anh này.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Theo T.Sơn - Tiến Tầm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/04/2026 10:41 AM (GMT+7)
