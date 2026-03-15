Hai kẻ giang hồ đào hố giữa rừng sâu, chuẩn bị 4 xe máy đi cướp ngân hàng

Ngày 14/3, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an (C02) ban hành kết luận điều tra sau gần 2 tháng xảy ra vụ cướp ngân hàng, đề nghị truy tố Phạm Anh Tài, 36 tuổi, và Lê Văn Ân, 35 tuổi, về tội Cướp tài sản, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Rửa tiền.

Theo kết luận điều tra, Tài "Đen" là giang hồ cộm cán bị truy nã từ 2018 khi cùng đàn em dùng súng AK bắn chết 2 người ở quán bar. Ân cũng đang bị truy tìm trong một vụ án cố ý gây thương tích.

Khoảng tháng 10/2025, Tài gọi Ân đến phòng trọ ở tỉnh Gia Lai, rủ cùng tham gia phi vụ cướp ngân hàng. Tài trực tiếp chuẩn bị súng để khi đi cướp "mỗi người cầm một khẩu". Hắn cũng chốt phương án "phải thay đổi nhiều trang phục". Xe máy được chọn làm phương tiện nhưng chúng thay biển số, màu sơn và dùng nhiều loại.

Video ghi lại cảnh hai kẻ cướp tại phòng giao dịch Trà Bá, ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai.

Chọn cung đường ít camera giám sát để tẩu thoát

Ba tháng cuối năm 2025, Ân lái xe máy chở Tài đi khảo sát để vẽ ra cung đường trốn chạy mà chúng đánh giá là "cực kỳ hoàn hảo". Cả hai cũng tìm hiểu các đoạn đường ít có camera.

Súng, đạn do Tài chuẩn bị và nhiều lần hướng dẫn Ân cách lắp đạn vào hộp tiếp đạn, lắp hộp tiếp đạn vào súng, lên đạn. Chúng chọn phòng giao dịch Trà Bá - ngân hàng Vietcombank là nơi gây án vì từ năm 2018 Tài có thời gian trốn truy nã ở khu vực này nên nắm được địa hình. Hơn nữa, khu vực đồi thông thuộc khu công nghiệp Diên Phú, cách ngân hàng chừng 5 km, là nơi chúng định cất giấu, tiêu hủy phương tiện.

Trong hai đêm 16 và 17/1, Ân đi từ nơi thuê trọ đến vị trí đã lựa chọn ở khu vực đồi thông để đào hố, ghép, đóng tấm ván gỗ che miệng hố rồi quay về nhà Tài. Đất đào ra hắn không hất ngay sang bên cạnh mà cho gọn vào từng bao tải, vác ra rải khắp đồi thông cho lẫn với đất cũ và lá thông.

Cả hai chọn gây án vào chiều thứ hai, ngày 19/1. Bởi thế, khoảng 21h ngày 18/1, Tài điều khiển xe Airblade, Ân chạy xe Exciter từ nhà Tài đến khu rừng thông. Tại đây, Ân tháo biển kiểm soát xe Exciter, lắp biển số giả và giấu vào bụi cây. Sau đó, hai người đi xe Airblade về nhà Tài tiếp tục sắp xếp "đồ nghề để đi cướp", cho tất cả vào bao tải dứa.

Xe Airblade sau đó được giấu tại khu vực biển hồ, thuộc xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai.

Chiếc xe gây án được giấu dưới hố sâu. Ảnh: Công an cung cấp

Đến hơn 9h ngày 19/1, Tài điều khiển xe Wave, Ân chạy Dream, mỗi người chở một bao tải chứa các đồ đã được chuẩn bị đến khu vực rừng thông nơi giấu chiếc Exciter. Tại đây, chúng bóc gỡ màu xe để lộ ra màu vàng.

Trong lúc ngồi ăn cơm trưa, uống rượu cùng nhau, Tài phân công, khi vào cướp ngân hàng thì Ân rút súng ra và hô to "đứng im, không tao bắn". Còn nhiệm vụ vào quầy lấy tiền là của Tài.

Cầm súng lên sẵn đạn vào cướp ngân hàng

Khoảng 15h, Tài và Ân thay đổi trang phục, lên sẵn đạn hai khẩu súng ngắn giấu trong người. Chúng cũng nhấc sẵn tấm ván đậy hố lên để sau khi cướp được tiền sẽ chạy xe về đây "chôn giấu nhanh nhất có thể".

15 phút sau, Ân điều khiển xe Exciter lắp biển số giả chở Tài từ khu vực đồi thông di chuyển qua các tuyến đường Lê Thánh Tôn, Lương Đình Của đến phòng giao dịch Trà Bá. Đến nơi, chúng dựng xe phía bên phải cạnh lối cầu thang.

Tài một mình đi trước vào phòng giao dịch, ngồi xuống ghế bên phải từ cửa vào. Ân lững thững theo sau ngồi xuống bên cạnh. Sau chừng 2 phút quan sát, Tài đứng dậy đi vào phía trong quầy, tháo găng tay len, cầm khẩu súng giơ về phía nhân viên ngân hàng và hô to: "Đứng im, đứng im".

Cùng lúc, Ân rút súng từ túi đeo chéo ra chĩa về phía nhân viên và hét lớn: "Ngồi im, không tao bắn". Để tránh có người chạy ra ngoài hô hoán, Ân ra phía cửa chĩa súng vào bảo vệ bắt đi vào trong.

Khi các nhân viên hoảng loạn chạy ra ngoài, Tài trèo qua tấm vách ngăn quầy giao dịch vào bên trong ném các cọc tiền ra phía ngoài. Sau đó Tài đi ra cùng Ân nhặt cho vào ba lô rồi tẩu thoát.

Nghi phạm cầm túi tiền đi ra xe máy của đồng phạm chờ sẵn. Ảnh cắt từ video

Mang tiền đi nơi khác mua vàng vì sợ 'ngân hàng lưu số seri'

Cướp xong, hai tên kiểm đếm tiền được khoảng 1,85 tỷ đồng, buộc thành nhiều cọc. Lo sợ ngân hàng có thể lưu số seri tiền nên hai bị can bàn bạc sẽ mang tiền vào TP HCM để mua vàng rồi bán lại nhằm che giấu nguồn tiền. Chiều hôm sau, Ân và Tài mỗi người đi một xe khách khác nhau di chuyển vào TP HCM, gặp nhau tại bến xe miền Đông, kết luận điều tra nêu.

Sau đó mỗi người chia nhau khoảng 900 triệu đồng để đi mua vàng như kế hoạch. Chúng thuê xe ôm, đi theo hai hướng khác nhau và mua vàng rồi bắt xe buýt xuống khu vực tỉnh Bình Dương cũ bán, lỗ 30 triệu đồng.

Thấy mua bán vàng bị lỗ nên chúng dừng lại kế hoạch, trở lại phòng trọ của Tài. Chiều 21/1, hai tên chia tay nhau "đường ai nấy đi" khi mỗi người cầm 910 triệu đồng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long và các lãnh đạo đơn vị hỏi cung bị can. Ảnh: Công an cung cấp

Lần lượt, tối 4/2 và chiều 5/2, Ân và Tài bị bắt mà cảnh sát "không tốn một viên đạn". Khám nơi ở của Tài, công an thu 4 khẩu súng ngắn, 45 viên đạn, 2 dùi cui điện, 107 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Tại chỗ ở của Ân, công an thu một khẩu súng, nhiều đồ vật, tài liệu liên quan và 830 triệu đồng tiền mặt.

Ngoài vụ án này, C02 xác định Tài, Ân và đồng phạm còn có các hành vi Giết người, Cướp tài sản, Cưỡng đoạt tài sản, Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng và Che giấu tội phạm, trong các vụ án, vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Hiện, C02 đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai tiếp tục làm rõ.

C02 cho hay, việc kết luận điều tra sớm vụ cướp ngân hàng thể hiện quyết tâm làm rõ dứt điểm vụ trọng án nghiêm trọng. Từ chỉ đạo xuyên suốt của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng C02, đơn vị đã sớm ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can để phòng ngừa, răn đe tội phạm; qua đó chào mừng ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào hôm nay.