23 thanh thiếu niên ở Hà Tĩnh và cuộc hẹn kín trên TikTok

Sự kiện: Tin pháp luật

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa ngăn chặn kịp thời 23 thanh thiếu niên lập nhóm trên TikTok, rủ rê mang theo hung khí, tụ tập để đua xe

Chiều 22-3, tin từ Công an xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn một nhóm 23 thanh thiếu niên lập nhóm trên TikTok rủ rê tụ tập đua xe trái phép tại khu vực TP Vinh (cũ), Nghệ An.

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra (Ảnh Công an Hà Tĩnh cung cấp)

Theo đó, qua theo dõi, các đối tượng hẹn nhau vào tối 21-3, chuẩn bị xe máy và mang theo 2 dao tự chế dạng "phóng lợn" cùng nhiều công cụ khác, dự kiến di chuyển trên tuyến Quốc lộ 1A.

Lực lượng Công an đã nhanh chóng vào cuộc, triệu tập 9 đối tượng liên quan, ngăn chặn kịp thời hành vi có nguy cơ gây rối trật tự công cộng, không để xảy ra hậu quả phức tạp.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Đôi nam nữ đi xe máy bị 4 người truy đuổi, ném nón bảo hiểm tấn công giữa đường ở TPHCM.

Theo Vĩnh Gia ([Tên nguồn])

-22/03/2026 17:03 PM (GMT+7)
