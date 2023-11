Xét xử vụ gửi con đi chữa bệnh, nhận lại hũ tro cốt ở Bảo Lộc

Ngày 24-11, TAND TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng xét xử vụ án xâm phạm thi thể quy định tại khoản 1 Điều 319 Bộ luật hình sự. Đây là vụ gửi con đi chữa bệnh, nhận lại hũ tro cốt mà báo Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh; vụ án này từng gây xôn xao dư luận.

Hai bị cáo trong vụ án là Lê Minh Quang (hiện tại ngoại, tạm trú ở TP Đà Lạt, Lâm Đồng) và Cao Thị Thu Bích (ngụ Đắk Lắk).

Toà án nhân dân TP Bảo Lộc đang xét xử vụ giao con nhận hũ tro cốt

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Lâm Đồng, năm 2017, qua giới thiệu từ bạn bè, ông Quang quen biết anh Nguyễn Hữu Nghĩa.

Biết Quang nuôi dạy và điều trị cho trẻ chậm phát triển trí tuệ (trẻ tự kỷ), ngày 3-3-2022, gia đình ông Nghĩa đưa con trai là Nguyễn Lâm Minh Quân (18 tháng tuổi) đến TP Bảo Lộc giao cho Quang nhờ chăm sóc, chữa bệnh.

Ông Quang đưa cháu Quân về nhà thuê ở đường Phan Chu Trinh, phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc để chăm sóc và điều trị cùng hai cháu khác.

Được khoảng 2-3 ngày, thấy cháu Quân có biểu hiện ho, nóng sốt, Quang lấy que test COVID-19 để test thì thấy kết quả dương tính với COVID-19.

Sợ anh Nghĩa lo lắng nên Quang chưa vội báo cho anh này biết mà nói Bích đi mua thuốc điều trị COVID-19 về cho cháu Quân uống.

Đến ngày 5-3-2022, Quang gửi hình ảnh chụp que test COVID-19 của Quân qua Zalo cho anh Nghĩa và báo cho anh biết. Ngày 8-3-2022, khi test cho Quân thấy âm tính, Quang cũng thông báo cho anh Nghĩa.

Đến ngày 22, 23-3-2022, thấy cháu Quân bị ho, sốt trở lại nhưng Quang không test cho Quân, cũng không báo cho anh Nghĩa biết, chỉ theo dõi và chăm sóc.

Khoảng 1-2 giờ sáng 25-3-2022, thấy tình trạng sức khỏe của cháu Quân rất yếu, có biểu hiện khó thở, Bích và Quang đưa cháu đi bệnh viện.

Đi được khoảng 2-3 km về hướng Bệnh viện II Lâm Đồng thì cháu Quân tử vong. Lúc này, Bích lái xe chở Quang và Quân về lại nhà.

Sau đó, Bích nói Quang thông báo cho anh Nghĩa. Do biết anh Nghĩa đang bị bệnh nặng nên Quang không thông báo. Khi Bích đề nghị Quang báo cho y tế thì Quang nói với Bích: “Báo cho y tế thì người ta sẽ đưa đi hỏa táng, thủ tục hỏa táng sẽ lâu và thất lạc tro cốt”. Rồi Quang bàn với Bích đưa thi thể cháu Quân về Huế giao cho gia đình anh Nghĩa.

Thống nhất xong, Bích lái xe chở Quang và thi thể cháu Quân ra Huế giao cho gia đình ông Nghĩa. Tuy nhiên, sợ đường xa, thi thể bị phân hủy bốc mùi sẽ bị người khác phát hiện, cả hai bàn với nhau thiêu xác cháu Quân rồi đưa tro cốt về giao cho gia đình.

Quang xác định địa điểm sẽ thiêu thi thể của cháu Quân là trong khu vườn của mình ở xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Sáng 27-3-2022, khi ra đến Huế, Quang và Bích hẹn gặp anh Nghĩa ở khuôn viên nhà thờ, thông báo việc cháu Quân chết vì COVID-19 và giao hũ sành đựng tro cốt của cháu. Gia đình anh Nghĩa đã thực hiện các thủ tục chôn cất cho cháu Quân theo phong tục.

Cho rằng Quang đã có hành vi xâm hại con mình nên anh Nghĩa làm đơn trình báo Công an TP Huế và được hướng dẫn gửi đơn đến Công an tỉnh Lâm Đồng. Tại Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, Quang và Bích đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình như trên.

Dự kiến, tòa sẽ tuyên án vào sáng 27-11 tới đây.

