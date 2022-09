Hàng loạt tình huống pháp lý quanh vụ chữa tự kỷ, trả tro cốt ở Huế

Anh N. sống ở Huế, cách đây vài năm có quen với ông Q., cũng là người Huế nhưng hiện sống ở Lâm Đồng. Ông Q. giới thiệu từng chữa khỏi bệnh cho nhiều em nhỏ chậm phát triển. Đến năm 2022, cháu M.Q (con trai anh N.) có dấu hiệu của bệnh chậm phát triển (chậm biết nói và biết đi so với các bạn đồng trang lứa) nên anh N. liên hệ với ông Q. và người này nói rằng cần chữa trị sớm, “nếu không cháu bé sẽ bị điên”. Ông Q. khẳng định trong vòng 2 năm sẽ chữa khỏi bệnh cho con trai anh N. nhưng phải đưa cháu đến cơ sở điều trị nội trú của ông ở TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng). Mức phí chữa bệnh mà gia đình phải trả cho ông Q. là 200 triệu đồng/tháng và gia đình phải ứng trước số tiền là 600 triệu đồng. Lạ một nỗi, trong thời gian điều trị, gia đình không được tìm gặp con mình và ông Q. cũng bảo mật luôn nơi mà ông này gọi là cơ sở chữa bệnh. Mọi giao dịch giữa gia đình anh L. và ông Q đều diễn ra tại khách sạn hoặc qua mạng xã hội. Đột nhiên, khoảng 11h ngày 27/3/2022, vợ chồng ông Q. ra Huế giao cho vợ chồng anh N. hũ tro cốt và nói là tro cốt của cháu M.Q., dù trước đó, ông Q. không hề thông báo gì về cái chết của cháu với gia đình anh N. Khai với cơ quan công an, ông Q. cho biết cháu M.Q tử vong do Covid-19, và việc không báo cho chính quyền hay gia đình cháu bé là do… sợ. Việc đưa thi thể cháu bé đi thiêu là do ông Q. một mình thực hiện.