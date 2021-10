Xâm nhập tài khoản "trùm ma túy" lấy tiền khi biết ông bị bắt

Thứ Ba, ngày 19/10/2021 14:45 PM (GMT+7)

Sau khi "trùm ma túy” bị bắt do vận chuyển 2,1kg ma túy đá, Vinh xâm nhập vào ví điện tử của người này chiếm đoạt gần 180 triệu đồng.

Ngày 19-10, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã thi hành lệnh bắt lệnh bắt tạm giam bị can Lê Gia Phúc Vinh (28 tuổi, ngụ xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo Điều 290 BLHS.

Đọc lệnh bắt Lê Gia Phúc Vinh. Ảnh CABT

Lê Gia Phúc Vinh là bạn của “ông trùm ma túy” Hồ Tấn Ý (36 tuổi ngụ cùng xã Chí Công, huyện Tuy Phong).

Ngày 16-10-2020, Ý bị Công an Bình Thuận bắt quả tang khi đang vận chuyển 2,1 kg ma túy đá, 500 gram Ketamin và 232 viên thuốc lắc.

Sau khi Hồ Tấn Ý bị bắt, biết trong tài khoản của Ý vẫn còn số tiền gần 200 triệu đồng nên Vinh sử dụng phương tiện điện tử xâm nhập lấy thông tin; mã xác thực OTP do ngân hàng cung cấp vào số điện thoại mà Hồ Tấn Ý đã đăng ký.

Bằng thủ đoạn trên, Vinh đã nhiều lần xâm nhập vào ví điện tử và tài khoản của Hồ Tấn Ý để chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình gần 180 triệu đồng.

"Ông trùm ma túy" Hồ Tấn Ý bị bắt. Ảnh NL

Trước đó vào lúc 23g ngày 16-10-2020, Trạm CSGT Hàm Tân (Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Thuận) phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra, phòng chống tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Thuận phát hiện và bám theo một xe 4 chỗ do Hồ Tấn Ý điều khiển lưu thông trên QL1A hướng TP.HCM - Phan Thiết.

Khi đến Km1753 thuộc địa bàn thị trấn Tân Nghĩa (Hàm Tân), lực lượng cảnh sát đã dừng xe, khống chế tài xế. Khám xét, cảnh sát thu giữ 2,1 kg ma túy đá, 500 gram Ketamin và 232 viên thuốc lắc…trị giá 1,2 tỷ đồng.

Xe 4 chỗ, Hồ Tấn Y1 dùng vận chuyển ma túy

Ý khai nhận mua ma túy ở nhiều nơi như TPHCM, Đà Nẵng, Nha Trang đưa về Bình Thuận tiêu thụ.

Sau khi bị bắt giam, Hồ Tấn Ý còn khai nhận từng mua 1 khẩu súng K54, một khẩu súng AK sử dụng khi giao dịch và vận chuyển "hàng".

