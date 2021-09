Cuộc đối đầu nghẹt thở với ông trùm ma túy

Chủ Nhật, ngày 12/09/2021 09:49 AM (GMT+7)

Một mình cố thủ trong ô tô và nã từng loạt đạn điên cuồng chống cự, cho đến khi bị bắn trúng bụng “ông trùm” Phan Phúc Đạt vẫn cố đạp cửa xe bỏ trốn. Tuy nhiên, khi mới chạy được khoảng 20m thì gã đã bị khống chế.

Phạm Bá Sơn và một số vũ khí thu được trong nhà đối tượng

Phan Phúc Đạt chính là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam. Khoảng 1 năm sau khi gã bị bắt, Phạm Bá Sơn - “tổng đại lý” phân phối ma túy tại Hà Nội và cũng là người nhận hàng từ Đạt - cùng các chân rết đã sa lưới.

Màn đấu súng trong đêm

Với nhiều CBCS Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (CATP Hà Nội), mỗi lần nhớ lại màn đấu súng với đối tượng Phan Phúc Đạt (SN 1990, trú tại xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) vào đêm 15-1-2018 vẫn còn cảm thấy… toát mồ hôi. Đạt là đối tượng có tiền án, tiền sự về các tội Buôn bán ma túy, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Sinh ra và lớn lên tại Nghệ An, song Đạt có nhiều năm sinh sống tại Lào, lấy vợ người Lào. Nhờ đó, gã đã móc nối với một số đối tượng, tham gia đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ khu vực biên giới về Việt Nam tiêu thụ. Đạt được lực lượng công an đánh giá là lì lợm, manh động, luôn mang theo súng ngắn để chống trả lực lượng chức năng khi bị vây bắt.

Năm 2016, Đạt đã bị CATX Thái Hòa, tỉnh Nghệ An bắt giữ về hành vi tàng trữ ma túy trái phép và tàng trữ vũ khí quân dụng, bị TAND thị xã Thái Hòa đã tuyên phạt 18 tháng tù giam. Ra tù, Đạt tiếp tục nối lại đường dây buôn bán ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam. Trước thời điểm xảy ra màn đấu súng tháng 1-2018, Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã lập chuyên án nhằm bóc gỡ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Lào qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh phía Bắc.

Đầu năm 2018, các trinh sát phát hiện Phan Phúc Đạt đang có biểu hiện móc nối với một số đối tượng người Lào để thực hiện một chuyến hàng lớn trước khi nghỉ Tết. Cơ quan công an lập tức tổ chức kế hoạch để bắt đối tượng. Ngày 15-1, lực lượng tinh nhuệ của Cục đã phối hợp với CATP Hà Nội và một số đơn vị triển khai phương án chặn bắt. Căn cứ thông tin thu thập được, Ban chuyên án quyết định chốt chặn tại khu vực Trạm thu phí Quốc lộ 1B (thuộc địa phận huyện Thường Tín, Hà Nội).

Đúng theo kế hoạch, khoảng 18h30, xe của đối tượng đến địa chỉ trên, lập tức nhiều xe ô tô đã nhanh chóng khóa đầu, khóa đuôi. Một tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Bất ngờ Đạt không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga lùi với tốc độ cao húc vào tổ công tác, đồng thời rút súng nã nhiều phát đạn vào lực lượng truy bắt. Chỉ huy Ban chuyên án đã nổ nhiều phát súng cảnh cáo yêu cầu đối tượng chấp hành, song Đạt vẫn cố thủ trong xe nạp thêm đạn để tiếp tục chống trả.

Trước tình thế nguy hiểm, lệnh tấn công được Ban chuyên án phát ra. Các trinh sát buộc phải nổ súng làm Đạt bị thương. Dù vậy, đối tượng vẫn tung cửa bỏ chạy được khoảng 20m thì bị bắt giữ. Tổ chức khám xét nhanh, cơ quan công an thu giữ 1 chiếc vali màu tím bên trong có 10 túi nilon màu vàng đựng tinh thể màu trắng. Kết quả giám định cho thấy đó là ma túy tổng hợp có tổng khối lượng gần 10kg; 1 khẩu súng K54 đạn đã lên nòng; 1 hộp tiếp đạn ở ghế phụ bên trong có 6 viên đạn...

Phan Phúc Đạt tại thời điểm bị CATX Thái Hòa, tỉnh Nghệ An bắt giữ

Hé lộ đường dây ma túy xuyên quốc gia

Phan Phúc Đạt và tang vật vụ án đã được bàn giao cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (CATP Hà Nội). Điều tra viên thụ lý vụ án cho hay, sau khi được các bác sỹ chăm sóc, chữa trị, Đạt dần lành bệnh, tỏ ra khá hợp tác với cơ quan công an và đã khai một số nhân vật thuộc hàng “top” tại Hà Nội. Lời khai của Đạt tại cơ quan công an thể hiện, ma túy tổng hợp thường được các đối tượng mua tại biên giới Việt - Lào với giá khoảng 100-120 triệu đồng/kg. Các đối tượng sẽ vận chuyển vào sâu nội địa rồi bán lại với giá khoảng 150-200 triệu đồng/kg. Như vậy 10kg mà Đạt vận chuyển từ biên giới về đến Hà Nội chắc chắn có giá không dưới 2 tỷ đồng. Vậy người nhận hàng của Đạt tại Hà Nội là ai?

Chiến công bắt giữ, triệt phá đường dây ma túy này lại là một quá trình dày công, gian khổ của CBCS Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (CATP Hà Nội). Sau khi đường dây của Phạm Bá Sơn bị đánh sập, không ít người bất ngờ bởi không thể tin được người đàn ông trung niên độc thân, giàu có, quan hệ rộng mà bấy lâu họ vẫn kiêng nể lại là một ông trùm ma túy vô cùng xảo quyệt.

Theo lời khai của Đạt, người sẽ nhận số hàng “khủng” này khoảng 40 tuổi và gã gặp lần đầu vào tháng 11-2017. Biết Đạt có mối ma túy tổng hợp số lượng lớn, ông ta đề nghị Đạt mua rồi vận chuyển về Hà Nội, tiền sẽ được trả trước. Sau khi đã thỏa thuận số lượng, giá cả, Đạt liên lạc với đối tượng tên là Xiều (quốc tịch Lào) để đặt ma túy. Đầu tháng 1-2018, Đạt hẹn với “ông trùm” tại khu vực chân cầu Vĩnh Tuy để nhận tiền đặt cọc. “Ông trùm” đã đưa cho Đạt 17.000 USD, 100 triệu đồng để mua 10kg ma túy đá. Ngoài ra, ông ta còn đưa cho Đạt một khẩu súng ngắn, 2 hộp tiếp đạn để “phòng thân”. Sau đó, Đạt đi về Vinh (Nghệ An) liên lạc với Xiều đặt mua 10kg ma túy đá với giá 95.000 USD. Giữa tháng 1-2018, Đạt lên khu vực cửa khẩu Cầu Treo gặp Xiều để đưa trước 17.000 USD, hẹn khi nào bán được ma túy sẽ trả nốt.

Chiều 14-1-2018, Đạt lái ô tô đến thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thuê nhà nghỉ. Sau khi dò xét không thấy có động tĩnh gì, khoảng 7h ngày 15-1, gã gọi điện thoại cho Xiều và hẹn địa điểm gặp nhau để nhận hàng. Khoảng 8h cùng ngày, Đạt lái xe lên khu vực gần cửa khẩu Cầu Treo, quay đầu xe và mở sẵn cốp rồi đứng đợi. Ít phút sau Xiều xuất hiện với chiếc vali màu tím ném vào cốp xe của Đạt.

Chiếc xe ô tô của Phan Phúc Đạt chở 10kg ma túy đá bị lực lượng công an bắt chiều 15-1-2018

Lật mặt “ông trùm”

Từ lời khai của Đạt, cơ quan công an đã tổ chức rà soát các đối tượng trên địa bàn phường Sài Đồng có nhân dạng và các biểu hiện nghi vấn khác. Tuy nhiên, sau nhiều ngày rà soát vẫn không cho ra kết quả. “Ông trùm” là ai? Gã hiện đang ở đâu là câu hỏi lớn đối với lực lượng điều tra.

Nhưng có một điều không ai ngờ tới, đó là trước đây khi Phòng CSĐT tội phạm về ma túy lập chuyên án điều tra về một đường dây chuyên cung cấp ma túy tổng hợp số lượng lớn từ các tỉnh miền Trung về Hà Nội, các đầu mối thông tin đều tập trung về một người đàn ông ở địa bàn phường Phúc Đồng, quận Long Biên. Tổ chức xác minh, các trinh sát có những cơ sở chắc chắn để khẳng định “ông trùm” của đường dây này cũng chính là kẻ đã yêu cầu Phan Phúc Đạt đi mua ma túy. Đáng chú ý, ông ta cũng là một kẻ rất manh động, liều lĩnh, đam mê với súng đạn và cũng sở hữu các loại súng quân dụng, thậm chí còn dựng bia tập bắn trong phòng ngủ.

Nghiên cứu sâu, Ban chuyên án có thêm thông tin, đối tượng này từng tốt nghiệp một trường đại học chuyên ngành luật, có những vỏ bọc khá kín kẽ, đồng thời cũng có rất nhiều tiền để duy trì mối quan hệ với nhiều kiểu người trong xã hội. Khi biết Phan Phúc Đạt đã sa lưới, “ông trùm” cũng chỉ tạm dừng một thời gian ngắn, rồi lại tiếp tục bắt mối điều hành với các nhánh khác “khủng” hơn. Nhân vật ấy chính là Phạm Bá Sơn (SN 1970, trú tại phường Sài Đồng, quận Long Biên). Ngày 27-8-2018, với một kế hoạch đầy táo bạo, tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và CAQ Long Biên đã công khai vào nhà Sơn, trước mặt bố Sơn đề nghị được “gặp gỡ nhắn nhủ” anh ta đôi điều. Và cái kết của “màn động viên” này chính là những động tác vũ thuật chính xác, quật ngã kẻ luôn mang theo “hàng nóng” trong người…

