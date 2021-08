Ly kỳ chuyện lính trinh sát xâm nhập sào huyệt của trùm ma túy

Với vẻ ngoài của một chàng thư sinh nhưng Thiếu tá Đào Hữu Hoàng là nỗi sợ hãi của tội phạm ma túy Nghệ An. Hàng trăm trận đánh lớn nhỏ, Hoàng đã khẳng định được năng lực của một lính trinh sát giỏi.

Khu vực ông trùm ma túy dựng lán để tiêu thụ ma túy trong rừng.

Tốt nghiệp trường Học viện Cảnh sát năm 2010, Đào Hữu Hoàng được Công an tỉnh Nghệ An điều động về công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm ma túy. “Ban đầu, tôi chỉ làm ngoại tuyến, đi theo đối tượng, còn gọi là vòng ngoài. Qua một thời gian rèn luyện trưởng thành, tôi được cấp trên điều động tham gia lực lượng nội tuyến, trực tiếp gặp gỡ đối tượng, để cho đối tượng bộc rõ hành vi phạm tội, tạo điều kiện cho cảnh sát bắt giữ. Phòng có nhiều trinh sát giỏi nhưng cấp trên muốn đào tạo lớp trẻ kế cận nên tôi được giao nhiệm vụ này”, Đào Hữu Hoàng cho biết.

Được đào tạo bài bản và với tinh thần ham học hỏi, Đào Hữu Hoàng nhanh chóng khẳng định được bản thân trong chuyên môn, nghiệp vụ. Chuyên án 918C đã gây được tiếng vang trong công tác đấu tranh tội phạm ma túy.

Đào Hữu Hoàng kể, tháng 6/2018, trinh sát thực hiện công tác xác minh, nắm được đối tượng Súa cầm đầu, đàn em chủ yếu là người Mông mang ma túy từ Lào sang và huyện Kỳ Sơn xuống địa bàn huyện Tương Dương (Nghệ An) tiêu thụ. Lợi dụng địa hình núi rừng hiểm trở, các đối tượng dựng lán bán ma túy trong rừng; sử dụng súng, lựu đạn, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện. Trinh sát báo cáo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An quyết định xác lập chuyên án đấu tranh vũ trang triệt phá.

“Với vai trò là trinh sát nội tuyến, là đội phó của đội 4 (phòng PC04), tôi ăn ở, hoạt động tại huyện Tương Dương suốt 3 tháng. Bất kể nắng, mưa, hay đêm tối, khi nào thuận lợi là tìm cách thâm nhập sào huyệt của nhóm đối tượng tại xã Yên Na. Dốc núi dựng đứng, vách đá tạo vực sâu hun hút, vắt sên bủa vây, bám vào quần áo dày đặc. Ngày nắng nóng hơn 40 độ C, cháy da, cháy thịt. Chúng tôi tiếp cận được ông trùm, trong người Súa luôn có súng ngắn, súng AK, lựu đạn đeo bên hông. Thậm chí, chúng bắt tôi thử ma túy nhưng với nghiệp vụ, tôi tránh được điều này. Sau nhiều lần, tôi đạt được niềm tin ở nhóm đối tượng”, Hoàng kể.

Cũng theo Thiếu tá Đào Hữu Hoàng, nhiệm vụ của một trinh sát nội tuyến là phải tạo được thuận lợi cho ban chuyên án thực hiện, triệt phá thành công. Đến tháng 9/2018, Công an tỉnh Nghệ An quyết định phá án. Chập tối cuối tháng 9, hàng chục cán bộ, chiến sỹ hành quân lên điểm hẹn mà ông trùm Sứa đã chọn để giao dịch.

Sau khi đồng đội ém quân, Thiếu tá Hoàng tiếp cận đối tượng để hướng đến điểm đã chọn. Dự kiến 0h đến điểm hẹn nhưng Sứa quá ranh mãnh, mãi đến 4h sáng ông Trùm mới xuất hiện. Khi xác định đúng người, đúng vị trí, ban chuyên án kêu gọi nhóm đối tượng đầu hàng nhưng bọn chúng bắn trả điên cuồng. Trước tình hình đó, cảnh sát quyết định tấn công trấn áp.

Tang vật chuyên án 918C.

Đối tượng Súa bị bắn tử vong, các tên khác lợi dụng đêm tối luồn rừng trốn sang Lào. Tang vật thu giữ 1 khẩu AK, 18 viên đạn, 2 lựu đạn, 3 bánh heroin, 12.000 viên ma túy tổng hợp. Tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy ở xã Yên Na, huyện Tương Dương bị triệt phá, nhóm đối tượng khác mua bán trái phép ma túy tại khu vực này cũng bị xóa sổ khỏi biên giới Nghệ An. Đầu năm 2021, Thiếu tá Đào Hữu Hoàng được Công an tỉnh Nghệ An điều động, bổ nhiệm làm Trưởng công an xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc.

Tham gia hàng trăm chuyên án đấu tranh ma túy lớn nhỏ, Thiếu tá Đào Hữu Hoàng được Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an, UBND tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An tặng nhiều Bằng khen; Chiến sỹ thi đua toàn ngành; Đảng viên trẻ tiêu biểu; Thanh niên công an tiêu biểu...

Nguồn: https://tienphong.vn/ly-ky-chuyen-linh-trinh-sat-xam-nhap-sao-huyet-cua-trum-ma-tuy-post1367317.tpo