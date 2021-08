Trùm ma túy "lộ mặt" vì gọi nhân viên quán bar về nhà "đập đá, mua vui"

Thứ Bảy, ngày 28/08/2021 19:00 PM (GMT+7)

Để che giấu hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình, Trần Giang Nam lắp camera quan sát quanh nhà, thủ súng và nhiều đạn để phòng thân. Khi giao dịch ma túy, hắn thường đến chỗ vắng vẻ và nhận tiền qua tài khoản ngân hàng. Mọi hành vi của Nam bại lộ khi bị hai nữ nhân viên quán bar mà hắn thường xuyên gọi đến nhà "mua vui" mở tiệc "đập đá" lén trộm số ma túy và bị bắt.

Trần Giang Nam (SN 1975, trú tại P.Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội) vừa bị Công an Hà Nội bắt giữ.

Hắn bị "lột mặt nạ" là ông trùm buôn bán ma túy vào những ngày Hà Nội đang thực hiện giãn cách để chống dịch Covid-19, khi tổ công tác chống dịch ở phường Thổ Quan làm nhiệm vụ thấy dấu hiệu khả nghi vì phát hiện Trần Giang Nam đi cùng hai cô gái trên ô tô BS: 30H -06222.

Các cán bộ chiến sĩ yêu cầu những người trong xe xuất trình giấy đi đường và các giấy tờ liên quan. Quá trình kiểm tra phương tiện, lực lượng Công an phát hiện trong xe có một túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Trần Giang Nam, Cao Thị Huyền Trang và Bùi Thị Huyền Trang

Lúc này, Nam không hiểu vì sao số ma túy này lại ở trên xe cùng hai cô gái. Cả 3 sau đó được đưa về trụ sở công an làm việc, tại đây hắn "té ngửa" vì không ngờ số ma túy trên lại chính là "hàng" mà hắn giấu dưới gầm giường nhà mình, bị 2 cô gái trộm.

Danh tính hai cô gái cũng được làm rõ là Cao Thị Huyền Trang (SN 2003, trú tại thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng) và Bùi Thị Huyền Trang (SN 2004, trú tại xã Tân Dân, huyện An Lão, Hải Phòng).

Tại cơ quan công an, Nam thừa nhận số chất trên là ma túy của Nam, nhưng Nam không để vào xe ô tô. Tiếp tục đấu tranh, Trang thừa nhận trộm số ma túy của Nam bỏ vào túi xách để mang về nơi ở tiếp tục sử dụng.

Nhận định đây có thể là đầu mối cung cấp ma túy lớn tại Hà Nội, Công an phường Thổ Quan đã báo cáo Công an quận Đống Đa chỉ đạo các đội nghiệp vụ hỗ trợ điều tra, mở rộng vụ án.

Số ma túy công an thu giữ khi đột nhập phá án tại nhà ông trùm

Công an quận Đống Đa đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Giang Nam tại số 18, ngõ Chiến Thắng, phường Thổ Quan.

Căn nhà nằm sâu trong ngõ xung quanh là camera theo dõi, có động tĩnh gì Nam sẽ biết. Trần Giang Nam còn thủ súng và 48 viên đạn ở trong nhà để "phòng thân".

Tại phòng ngủ của đối tượng, cơ quan công an thu nhiều loại ma túy dưới gầm giường, trong tủ quần áo...Tổng số ma túy được thu giữ là hơn 8kg loại Methaphetamine, Ketamine, MDMA.

Trần Giang Nam khai số ma túy trên do gã lên biên giới phía Bắc mua lại của một đối tượng lạ mặt, sau đó vận chuyển về Hà Nội xé lẻ bán cho các đầu nậu trên địa bàn.

Để che giấu hành vi phạm tội của mình, mọi giao dịch được đối tượng trao đổi qua điện thoại. Khi khách đặt mua “hàng”, Nam sẽ hẹn tại một địa điểm xa khu dân cư, vắng vẻ để giao. Tiền sẽ được chuyển khoản.

2 cô gái trên là nhân viên dịch vụ tại các quán bar, nhà hàng, thường được Nam gọi điện đến nhà để “đập đá”. Hai cô này đã nhiều lần đến nhà Nam để mở tiệc ma túy. Ngày 10-7, hai cô đã đến nhà của Nam để sử dụng trái phép chất ma túy. Tại đây, cả hai phát hiện trong nhà Nam có nhiều ma túy để ở giường nên đã lén quay clip lưu lại trong máy điện thoại, chờ cơ hội sẽ trộm.

"Kho" ma túy và súng đạn ông trùm thủ để phòng thân

Ngày 1-8, khi ở nhà Nam, 2 cô gái đã lấy trộm của Nam một túi ma túy Ketamine rồi cất giấu vào túi quần để mang ra khỏi nhà Nam. Số ma túy này có trọng lượng 2,551gam Ketamin.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Giang Nam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Cao Thị Huyền Trang và Bùi Thị Huyền Trang về tội “Không tố giác tội phạm và Chiếm đoạt chất ma túy”.

