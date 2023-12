Vừa ra tù lại về nơi từng gây án tiếp tục trộm cắp

Ngày 12-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá cho biết vừa bắt giữ đối tượng Trịnh Bá Thảo (SN 2006, ở xã Phú Xuân, huyện Thọ Xuân) về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Đối tượng Trịnh Bá Thảo bị bắt giữ cùng số tang vật

Trước đó, rạng sáng 9-12, Trịnh Bá Thảo đã đột nhập vào cửa hàng điện thoại di động của anh L.T.A ở thị trấn Thọ Xuân, trộm cắp 8 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone, với tổng trị giá 85 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin trình báo của người dân, Công an huyện Thọ Xuân đã nhanh chóng tiến hành điều tra, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 18h cùng ngày, Công an huyện Thọ Xuân đã xác định được Trịnh Bá Thảo chính là đối tượng gây ra vụ trộm cắp trên.

Ngay sau đó, Công an huyện Thọ Xuân đã phối hợp với Công an phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội bắt giữ đối tượng Thảo khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Xuân Phương, thu giữ 6 chiếc điện thoại di động.

Tại cơ quan Công an, Trịnh Bá Thảo khai do thiếu tiền tiêu xài nên đã đột nhập vào cửa hàng trộm cắp 8 chiếc điện thoại di động, sau đó bỏ trốn ra Hà Nội để tiêu thụ tài sản trộm cắp. Khi vừa bán được 2 chiếc điện thoại di động thì bị lực lực Công an phát hiện, bắt giữ.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, năm 2022, Trịnh Bá Thảo đã đột nhập vào cửa hàng của anh L.T.A để trộm cắp điện thoại di động. Sau khi chấp hành xong hình phạt về tội trộm cắp tài sản vào tháng 10-2023, đối tượng Thảo lại tiếp tục “ngựa quen đường cũ”.

