Vừa ra tù lại cầm dao đâm mẹ vợ, con rể bị bắt

Ngày 5/5, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an TP Bắc Giang đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Hồng Việt (SN 1972, trú phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Phạm Hồng Việt tại trụ sở công an

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, năm 2010, Phạm Hồng Việt kết hôn với chị Q.T.Y (SN 1974, trú phường Lê Lợi, TP Bắc Giang). Chị Y. có mẹ là bà N.T.C (SN 1939, ở cùng địa chỉ trên).

Năm 2021, Việt bị TAND TP Bắc Giang xử phạt 24 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, Việt chấp hành án tại Trại giam Nam Hà đến ngày 3/5/2023 ra trại và về nhà bà C. nhưng bị bà C. đuổi ra khỏi nhà không cho ở. Tối 3/5, Việt phải ngủ ở gầm cầu.

Khoảng 15h ngày 4/5, Việt đến Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang để thăm mẹ Việt là bà L.T.N đang bị tạm giam tại đây nhưng không được gặp. Sau đó Việt về nhà bà C., thấy bà C. ngồi ở bếp quay lưng ra cửa, Việt yêu cầu mẹ vợ đưa sổ hộ khẩu cho Việt thì được bà C. trả lời “không biết để sổ hộ khẩu ở đâu”.

Bức xúc vì bị bà C. đuổi ra khỏi nhà nên Việt đã lấy dao nhọn để trong ống đựng dao đâm bà C. Hậu quả, bà C. bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/vua-ra-tu-lai-cam-dao-am-me-vo-con-re-bi-bat-a606381.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/vua-ra-tu-lai-cam-dao-am-me-vo-con-re-bi-bat-a606381.html