Vụ thi thể bé sơ sinh trong túi nilon: Lấy lời khai người nghi là mẹ

Tối 2-10, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang lấy lời khai đối với với một phụ nữ tên T. (quê Bình Thạnh - nghi là mẹ) để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ phát hiện thi thể bé gái sơ sinh trong túi nilon trên địa bàn phường 24.

Theo đó, khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, Công an phường 24 nhận tin báo phát hiện một túi nilon đen bên trong nghi vấn chứa thai nhi. Nhận tin báo, Công an phường 24 phối hợp cùng Công an quận Bình Thạnh xuống hiện trường xác minh, khám nghiệm. Qua khám nghiệm, Công an xác định bên trong túi nilon là thi thể bé gái sơ sinh. Trên người bé có 2 vết thương nghi do vật cứng, sắc nhọn gây ra.

Công an sau đó đã lấy lời khai đối với một phụ nữ được cho là mẹ để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

