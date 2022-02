Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong khuân viên trường cấp 3

Bảo vệ trường THPT Chu Văn Thịnh (Sơn La) phát hiện thi thể trẻ sơ sinh tại khuôn viên của trường.

Khu vực phát hiện thi thể cháu bé.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh thi thể một trẻ sơ sinh kèm theo thông tin "nữ sinh lớp 11 tự sinh con trong nhà vệ sinh ở khu ký túc xá Trường THPT Chu Văn Thịnh, xã Chiềng Ban (Mai Sơn, Sơn La)".

Sau khi thông tin và hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội đã gây xôn xao. Dù chưa rõ thực hư thông tin ra sao, nhưng rất nhiều người đều bảy tỏ thương xót cho cháu bé xấu số.

Trước thông tin trên, chiều 25/2, chia sẻ với PV, lãnh đạo Trường Chu Văn Thịnh (Sơn La) xác nhận có sự việc trên xảy ra. Tuy nhiên, vị này cho biết, hiện lực lượng công an đang vào làm việc, từ sáng đến giờ vẫn chưa có kết quả.

“Chúng tôi cũng đang rất rối bời về sự việc này. Khi nào công an có kết luận chúng tôi sẽ thông tin đến báo chí”, lãnh đạo Trường Chu Văn Thịnh nói.

Lãnh đạo UBND xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết, sáng cùng ngày, chính quyền xã nhận được thông tin từ phía Trường THPT Chu văn Thịnh báo cáo phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh.

“Vào khoảng 7h sáng, bảo vệ của trường có đi tuần phát hiện một cháu bé sơ sinh nằm dưới đất. Khi được phát hiện cháu bé này đã tử vong rồi”, lãnh đạo xã Chiềng Ban nói.

Theo lãnh đạo xã Chiềng ban, thi thể sơ sinh này là nữ, thời điểm phát hiện cháu bé không mặc tã, bỉm. Khi nắm được thông tin công an xã đã phối hợp với nhà trường xác minh, làm rõ. Hiện Công an xã đang phối hợp với công an huyện điều tra, chưa có kết quả.

Về thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng cháu bé sơ sinh là con của một nữ sinh lớp 11 đẻ rồi vứt bỏ, lãnh đạo xã Chiềng Ban cho hay, công an vẫn đang xác minh, làm rõ, chưa có thông tin cụ thể.

