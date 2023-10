Truy vết “thần tốc” nhóm thiếu niên vô cớ tấn công người trên phố

Nỗi ám ảnh của nạn nhân bị ném vỏ chai bia trúng mặt

Rạng sáng 22-9-2023, anh C, SN 1995, trú tại quận Hà Đông chạy xe về nhà trên tuyến đường Nguyễn Văn Lộc ( Mỗ Lao, Hà Đông). Phía chiều ngược lại xuất hiện một đám đông đang hò hét trên những chiếc xe máy di chuyển tốc độ cao.

Theo phản xạ, anh C quay đầu sang nhìn thì bất ngờ một vật cứng từ đâu bay tới, đập thẳng vào mặt anh. Sau tiếng “bốp” khô khốc, anh C đã không thể làm chủ tay lái, ngã xuống đường.

Một số người dân đi đường đã dừng lại hỏi thăm tình hình. Nhận ra mặt và cổ anh C đang chảy máu đầm đìa, họ đã nhanh chóng đưa anh tới bệnh viện gần nhất để cấp cứu.

Tại phòng cấp cứu Bệnh viện Quân y 103, các bác sĩ đã gắp ra rất nhiều mảnh vỡ của vỏ chai thủy tinh găm vào vùng mặt và cổ của anh C. May mắn những vết thương không gây nguy hiểm đến tính mạng.

Anh C, nạn nhân bị ném vỏ chai thủy tinh vào mặt và cổ.

Sau một tuần điều trị tích cực, tình hình sức khỏe của anh C đã tiến triển tốt hơn. Nhưng nhìn những vết khâu chi chít trên mặt và cổ anh sẽ khiến nhiều người phải rùng mình. Sự việc chắc hẳn sẽ gây ám ảnh không nhỏ về mặt tinh thần đối với nạn nhân.

Về phía lực lượng Công an, ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân, lãnh đạo Công an quận Hà Đông xác định đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự vào cuộc xác minh, truy tìm nhóm đối tượng gây án ngay trong đêm.

Các mũi trinh sát nhanh chóng được triển khai theo nhiều hướng để thu thập thông tin. Từ việc rà soát camera an ninh, cơ quan điều tra đã dựng lên được cung đường chạy của nhóm thanh niên nghi vấn.

Hình ảnh từ camera cho thấy, nhóm này mang theo tuýp đèn sáng, két vỏ bia...chạy từ Chương Mỹ, Thanh Oai lên khu vực Thường Tín, vòng về Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông, Mỹ Đình rồi vòng về Chương Mỹ. Trên đường di chuyển, các đối tượng đã ném vỏ chai bia nhiều lần về phía người dân đi đường.

Hình ảnh các đối tượng tụ tập đi gây rối được trích xuất từ camera an ninh

Phối hợp nhanh với Công an huyện Chương Mỹ và Công an huyện Thanh Oai, các trinh sát đã xác minh được 2 đối tượng nghi vấn đầu tiên trong ổ nhóm. Cả 2 bị triệu tập ngay trong đêm để phục vụ điều tra.

Từ lời khai của 2 thiếu niên này, cơ quan điều tra đã xác định được đối tượng cầm đầu là Đào Anh Tuấn, 15 tuổi, trú tại thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ. Tuy nhiên, sau khi cùng “đồng bọn” gây án, Tuấn không về nhà, nên các mũi trinh sát phải tổ chức truy tìm Tuấn nhiều nơi.

Đêm 23-9, nguồn tin trinh sát báo về, có một nhóm thanh thiếu niên đang tụ tập nghi ngờ liên quan đến nhóm đối tượng cơ quan Công an đang truy tìm. Đội Cảnh sát hình sự CAQ Hà Đông lập tức tổ chức quây bắt. Qua sàng lọc nhóm này, xác định được 4 đối tượng liên quan, trong đó, có Đào Anh Tuấn.

...thêm nạn nhân vô cớ bị bắn

Chỉ trong thời gian ngắn, 20 đối tượng liên quan bị triệu tập để phục vụ điều tra. Tại cơ quan Công an các đối tượng khai nhận, tối ngày 22-9, nhóm này cùng nhau đi đánh một đối tượng có mâu thuẫn với Đào Tuấn Anh, nhưng do không tìm được người để đánh, chúng đã dùng vỏ chai bia ném vào nhiều người đi đường, dù biết rõ họ không liên quan.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự các đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, và tiếp tục đấu tranh làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Công an quận Hà Đông phối hợp với Đội 4 Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội còn làm rõ thêm hành vi dùng súng bắn người của nhóm thanh niên nói trên.

Cụ thể, khoảng 02h ngày 22-9-2023, khi đến khu vực Ngã Tư Sở, thuộc địa bàn quận Thanh Xuân, thì nhóm Đào Anh Tuấn gặp một nhóm Chương Mỹ, gồm 10 đối tượng, đi 04 xe máy, mang theo hung khí dao tông, chai thủy tinh.

Khi hai nhóm đối tượng này gặp nhau, Nguyễn Việt Hoàng (nhóm của Tuấn) rút khẩu súng (súng săn) bắn một phát lên trời để thị uy. Sau đó, hai nhóm đuổi đánh nhau chạy về hướng huyện Chương Mỹ. Quá trình đuổi đánh, Hoàng sử dụng súng bắn nhiều lần về phía nhóm đối tượng Chương Mỹ, khiến một đối tượng bị trúng đạn vào khuỷu tay.

Khẩu súng tự chế, vật chứng của vụ án

Khi chạy đến khu vực bến xe Yên Nghĩa, Nguyễn Việt Hoàng đã bắn nhầm vào người dân đi đường là anh T, SN 2006, trú tại Chương Mỹ, Hà Nội. Nạn nhân bị bắn trúng vào phần lưng sườn trái.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”, đồng thời tạm giữ hình sự 05 đối tượng về hành vi “giết người”, 10 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Những thiếu niên “hư hỏng”

Theo hồ sơ xác minh của cơ quan Công an, nhân thân các đối tượng đều là những thanh thiếu niên hư hỏng, bỏ học sớm, chơi bời lêu lổng, thiếu sự giáo dục, quản lý từ gia đình “Có những đối tượng đang làm thuê tạm bợ tại các quán ăn với những đồng lương ít ỏi, phải làm việc đến tận đêm khuya, nhưng chỉ cần có tin nhắn trên “nhóm” rủ đi đánh nhau là lập tức lên đường đi gây rối đến tận sáng hôm sau” - Đại úy Hà Tiến, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông cho biết.

Những thiếu niên "hư hỏng" thường xuyên tụ tập, chơi bời. Những vết sẹo ở chân là "vết tích" của những lần đi đánh nhau.

Quá trình truy tìm dấu vết nhóm Đào Anh Tuấn, cơ quan Công an gặp không ít khó khăn. Do các đối tượng không quen biết nhau, kết nối với nhau thông qua những nhóm kín trên facebook. Mỗi khi cần đi đánh nhau chỉ cần thông báo, hẹn địa điểm, ai đi được thì lên đường. Nếu như thấy có “biến” – nghi ngờ Công an theo dõi, chúng lập tức đánh sập nhóm, lập một khác với tên mới, nên việc truy vết nhóm này qua mạng xã hội mất rất nhiều thời gian.

“Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo Công an quận, Đội Cảnh sát hình sự đã dốc toàn lực với quyết tâm truy bắt bằng được các nghi phạm gây án trong thời gian sớm nhất. Suốt 3 ngày, đêm sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi không có một giấc ngủ trọn vẹn. Các tổ chia nhau lên đường xác minh các nguồn tin bất kể giờ giấc nào. Đây là vụ gây rối có tính chất nguy hiểm nhất từ trước đến nay”- Trung tá Ngô Ngọc Nam, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông nhớ lại.

Việc truy bắt nhanh chóng nhóm đối tượng gây án thể hiện quyết tâm của Ban lãnh đạo quận Hà Đông trong việc việc đấu tranh, ngăn chặn đối với loại tội phạm thanh thiếu niên. Cương quyết xử lý nghiêm minh những đối tượng “ngông cuồng” thách thức pháp luật, làm gương cho những đối tượng khác.

Công an quận Hà Đông đã khởi tố 5 đối tượng về tội "Giết người", 10 đối tượng về tội "Cố ý gây thương tích"

Trung tá Ngô Ngọc Nam nhận định, Hà Đông là địa bàn giáp danh với nhiều quận, huyện. Nằm trên tuyến đường huyết mạch, nối các quận nội thành với các huyện vùng ven như Thanh Oai, Chương Mỹ. Đây cũng là cung đường chính mà các ổ nhóm thanh thiếu niên thường chạy qua, tiến vào các địa bàn trung tâm thành phố để gây rối, đánh nhau. Nếu như không có sự vào cuộc truy quét quyết liệt, đồng bộ giữa Công an các địa bàn giáp danh thì loại tội phạm này sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông sẽ tiếp tục phối hợp cùng Công an các phường đẩy mạnh công tác tuần tra, điều tra cơ bản, nhằm kịp thời phát hiện các ổ nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập, gây rối… từ đó lên phương án đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả.

