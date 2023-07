Vụ sát hại nữ nhân viên chuyển phát nhanh: Nguyên nhân không ngờ

Ngày 24/7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Thanh Miện đã điều tra, bắt giữ đối tượng Trần Văn Đức (SN 1988, trú thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện) để làm rõ hành vi giết người.

Khu vực cánh đồng nơi xảy ra vụ án

Trước đó, trưa 23/7, người dân phát hiện một thi thể nữ giới ở cánh đồng Cầu, thuộc khu dân cư Phượng Hoàng Hạ, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện. Nạn nhân là chị B.T.T.H. (SN 1994, trú xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, là nhân viên chuyển phát nhanh). Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi, xác định nguyên nhân tử vong được là do đa chấn thương, mất máu cấp.

Quá trình điều tra, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Hải Dương đã điều tra, bắt giữ hung thủ là Trần Văn Đức sau khoảng 5 giờ đồng hồ gây án.

Theo Công an tỉnh Hải Dương, kết quả điều tra ban đầu xác định Đức và chị H. làm cùng công ty, Đức làm nhân viên giao hàng. Do còn nợ tiền hàng phải nộp về công ty, sáng 23/7, Đức tạo nhiều lý do khác nhau để điều chị H. ra khu vực cánh đồng thuộc khu Phượng Hoàng Hạ, thị trấn Thanh Miện với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Tại đây, đối tượng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng đầu, ngực trái và tay khiến chị H. tử vong. Gây án xong, nghi phạm lấy đi một số tài sản của nạn nhận rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hiện vụ việc đang được phòng PC02 tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/vu-sat-hai-nu-nhan-vien-chuyen-phat-nhanh-nguyen-nhan-kho...Nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/vu-sat-hai-nu-nhan-vien-chuyen-phat-nhanh-nguyen-nhan-khong-ngo-a390418.html