Bắt nghi phạm sát hại nữ nhân viên chuyển phát nhanh

Cơ quan công an khám nghiệm tử thi nạn nhân tại cánh đồng.

Ngày 23/7, một lãnh đạo thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương cho biết, lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm sát hại nữ nhân viên chuyển phát nhanh, thi thể nạn nhân được phát hiện trên địa bàn.

Theo vị này, trưa cùng ngày, người dân thị trấn Thanh Miện phát hiện 1 thi thể nữ giới ở tại cánh đồng Cầu, thị trấn Thanh Miện. Vụ việc sau đó được báo tin tới công an và chính quyền địa phương.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là chị B.T.T.H. (SN 1994, trú xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương). Chị H. là nhân viên chuyển phát nhanh, đã lập gia đình.

Vị lãnh đạo thị trấn Thanh Miện thông tin thêm, nghi phạm gây án là người ở thị trấn Thanh Miện và đã bị công an bắt giữ. Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Hải Dương và Công an huyện Thanh Miện đang điều tra, lấy lời khai người này.

