Vụ cướp ngân hàng táo tợn và hành trình truy bắt "bóng ma" (P cuối): Bí mật trong căn phòng trọ

Các điều tra viên khi quan sát hành trình bỏ chạy của nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng tại Phố Cò (TP Sông Công, Thái Nguyên) qua hình ảnh camera đã phát hiện tên này thường xuyên đi vào các con đường nhỏ, đường mòn. Điều này cho thấy, nghi phạm rất thông thuộc địa hình. Nếu thế, tên cướp nhiều khả năng là người sinh sống ở địa phương hoặc khu vực giáp ranh với Sông Công.

Đường chạy của nghi phạm là về TP Sông Công, hướng về Hà Nội và các tỉnh, thành lân cận. Tuy nhiên, khi tới ngã ba Sông Công, đối tượng đột ngột rẽ vào một khu công nghiệp, sát với khu đô thị Việt – Hàn. Kể từ đây, nghi phạm đã "mất dấu" trước các ống kính camera an ninh.

Các chốt chặn trên đường cũng báo về không phát hiện ai như miêu tả di chuyển qua. Kết hợp với những thông tin khác, Công an Thái Nguyên khẳng định đối tượng chưa ra khỏi địa bàn tỉnh.

Hình ảnh nghi phạm (ảnh tư liệu)

Toàn bộ địa bàn Sông Công, TP Phổ Yên và huyện Phú Bình được tăng cường rà soát. Tới đêm 14/11/2022 một thông tin quan trọng được báo về. Theo đó, Công an xã Thượng Đình (huyện Phú Bình) cho biết tại xã này có một thanh niên mà hình dáng giống hệt nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng.

Khi xác minh, công an được biết, người đàn ông này sinh sống ở xã Thượng Đình cùng bố mẹ, vợ và con. Dù chưa có tiền án, tiền sự, cũng không có biểu hiện vi phạm pháp luật trước đây nhưng người này rất đáng nghi. Một vài thông tin cho thấy, anh này đang nợ nần tiền bạc bên ngoại khá nhiều, thậm chí còn phải bán cả chiếc xe ô tô của gia đình đi để trang trải.

Lúc này, điều tra viên nhận định, sau khi các hình ảnh ban đầu của nghi phạm đăng tràn lan trên mạng xã hội, tên cướp có thể đã thay đổi quần áo để di chuyển. Chính từ đây, khi rà soát camera, công an phát hiện tại một dãy nhà trọ ở phường Hồng Tiến (Phổ Yên) có người đàn ông bắt xe taxi màu xanh đi đâu đó chưa rõ. Người đàn ông này tuy có cách ăn mặc khác với nghi phạm nhưng về dáng người lại trùng khớp.

Một tổ công tác tiến hành xác minh tại nhiều cửa hàng cầm đồ trên địa bàn cũng phát hiện nơi mà người đàn ông khả nghi ở Phú Bình bán xe ô tô. Qua trao đổi, chủ quán cho hay chiều 14/11, đối tượng bán xe đã đến và mua lại chiếc xe này. Khi tới nơi, anh ta đi taxi.

Thêm một chi tiết khác được chủ quán cung cấp, khi bán xe ô tô, người thanh niên kia có mua tạm một xe máy hiệu Yamaha từ quán, tuy nhiên vẫn nợ tiền. Đến lúc này, các điều tra viên đã dựng lên chân dung gần như "hoàn hảo" về nghi phạm cướp ngân hàng.

Đức Anh (ảnh tư liệu)

Người đàn ông khả nghi có tên là Phạm Đức Anh (SN 1988, trú tại xã Thượng Đình, Phú Bình, Thái Nguyên). Khi xác minh người đứng hợp đồng thuê trọ tại phường Hồng Tiến (Phổ Yên, Thái Nguyên), công an xác nhận đó chính là Đức Anh.

Tiếp cận phòng trọ này, quan sát qua khe cửa, công an nhìn thấy chiếc xe máy Yamaha màu đen không biển kiểm soát đang dựng bên trong.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, rạng sáng 15/11, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bao vây, áp sát nhà của Đức Anh tại xã Thượng Đình, Phú Bình (Thái Nguyên). Do trước đó, đối tượng này có dùng súng để gây ra vụ cướp ngân hàng nên lực lượng vây bắt phải tính toán nhiều phương án, nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả những người đang có mặt bên trong căn nhà.

Một lực lượng tiến hành gọi cửa để kiểm tra hành chính công khai. Khi người nhà Đức Anh ra mở cổng ngay lập tức các cán bộ, chiến sĩ đã ập vào nhanh chóng khống chế, bắt giữ Đức Anh khi hắn chưa kịp phản ứng.

Dẫn giải đối tượng tới khu nhà trọ, tại đây công an thu giữ chiếc xe là phương tiện gây án, hơn 300 triệu đồng tiền cướp được mà đối tượng chưa kịp tẩu tán, một khẩu súng nhựa…

Đức Anh khai, do cần tiền, anh ta nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng. Đức Anh mua một áo khoác đen, một khẩu súng nhựa và chiếc xe máy Yamaha tháo biển số. Chiều 14/11 Đức Anh đến phòng giao dịch một ngân hàng ở Phố Cò rồi gây ra vụ án, cướp được hơn 700 triệu đồng. Số tiền này Đức Anh dùng trả nợ, mua lại xe ô tô đã bán trước đó.

Đêm 14, rạng ngày 15/11, Đức Anh nằm trong nhà thì nghe thấy tiếng người đi lại, tiếng xe ô tô nên đoán việc gây án của mình đã bị bại lộ. Lúc đó, anh ta chẳng biết phải làm gì, chỉ nằm cạnh con và "chờ đợi".

Dù đã tính toán kỹ lưỡng, thế những mọi âm mưu của Đức Anh cuối cùng cũng thất bại. Rồi đây, Đức Anh sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật chỉ vì những phút "ăn chơi" không nghĩ tới hậu quả của mình.

