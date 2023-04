Tên cướp 700 triệu đồng trong ngân hàng đã nổ súng hòng tẩu thoát

Chiều 17/4, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Tấn Phong (23 tuổi, quê Tây Ninh) để điều tra về hành vi cướp tài sản, xảy ra tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn huyện Bàu Bàng.

Trước đó, khoảng 11h trưa cùng ngày, khi gần hết giờ giao dịch, Nguyễn Tấn Phong bất ngờ rút súng khống chế nhân viên chi nhánh ngân hàng Sacombank, buộc đưa tiền, rồi bỏ vào ba lô.

Đối tượng cùng tang vật

Khi phát hiện tên cướp, lực lượng bảo vệ của chi nhánh ngân hàng tìm cách bảo vệ an toàn cho toàn bộ những người bên trong ngân hàng. Để tẩu thoát, tên cướp đã rút súng bắn nhiều phát súng uy hiếp, trong đó bảo vệ ngân hàng đã bị thương vì trúng đạn. Đối tượng sau đó đã bị công an và bảo vệ ngân hàng khống chế, bắt giữ.

Công an cho biết, toàn bộ nhân sự và tài sản của ngân hàng được bảo đảm an toàn. Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật gồm 1 khẩu súng, 6 viên đạn và 700 triệu đồng.

Chiều cùng ngày đại diện Sacombank cho biết, đã thông báo chi nhánh ngân hàng sẽ hoạt động bình thường trở lại từ 7h30 ngày 18/4.

