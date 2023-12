Vụ con trai nhốt, hành hạ cha đến chết: Tòa yêu cầu điều tra thêm hành vi cướp tài sản

Ngày 13-12, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử Nguyễn Anh Khoa (sinh năm 1992, ngụ TP.HCM) về tội giết người theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự. Khoa hầu tòa với cáo buộc nhốt và hành hạ cha ruột trong nhiều ngày khiến nạn nhân tử vong.

Theo cáo trạng, Khoa là con ruột ông NVB và bà NMH. Cha mẹ ly hôn nên Khoa sống cùng ông B tại phường 5, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Thời gian sống chung, giữa Khoa và ông B thường xảy ra mâu thuẫn về vấn đề tình cảm gia đình. Khoảng ngày 27-5-2022, Khoa hỏi cha giấy tờ của căn nhà song ông B không trả lời nên xảy cự cãi.

Bị cáo Nguyễn Anh Khoa tại tòa. Ảnh: DT

Nghi ngờ ông B sử dụng giấy tờ nhà để thế chấp ngân hàng vay tiền đầu tư đất, Khoa ép cha mở két sắt để tìm giấy tờ nhà nhưng không thấy. Khoa đã lấy giấy tờ cá nhân của ông B, một số kim loại màu vàng, nhẫn vàng, bạc... để lên giường của cha mình.

Sau đó, Khoa nhốt cha vào phòng trống ở tầng 2, khóa cửa, giữ điện thoại di động của ông B không cho liên lạc với bên ngoài. Trong thời gian nhốt ông B (khoảng từ ngày 27-5 đến ngày 6-6-2022), Khoa tiếp tục hỏi giấy tờ nhà nhưng ông B không nói nên Khoa nhiều lần đánh nạn nhân sưng tay, tụ máu bầm, chảy máu miệng.

Ngoài ra, Khoa còn yêu cầu nạn nhân chuyển hơn 190 triệu đồng từ tài khoản của ông B qua tài khoản của Khoa. Đến sáng 6-6-2022, ông B có dấu hiệu đuối sức, Khoa cho ông B uống thuốc giảm đau rồi bỏ ra ngoài.

Một lúc sau, Khoa quay lại phòng nhìn thấy ông B bị trào bọt mép, cắn lưỡi nên lấy tua vít nhét vào miệng ông B, đồng thời dùng tay đè, vuốt vào hai bên vùng cổ của ông B, ít phút sau nạn nhân tử vong.

Sau đó, Nguyễn Anh Khoa lấy chăn đắp lên người nạn nhân rồi gom đồ dùng cá nhân, giấy tờ liên quan, vàng, bạc... bỏ ra khách sạn ở. Lúc này, Khoa gọi điện thoại cho con nuôi của mẹ ruột kể lại sự việc. Người này báo cho người nhà đến Công an phường 5, quận Phú Nhuận trình báo.

Ngày 7-6-2022, Công an phường 5, quận Phú Nhuận đưa Nguyễn Anh Khoa về trụ sở làm việc. Một ngày sau, Khoa bị Cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Tại tòa, Khoa khai sống chung với nạn nhân 10 năm. Bị cáo muốn ra ngoài sống riêng nên hỏi ông B về tình trạng căn nhà. Về lý do đánh đập nạn nhân, Khoa khai trong lúc nóng giận không kiềm chế được.

"Mấy ngày sau, bị cáo lên phòng xem tình hình thì thấy ông B trào bọt mép, bị cáo vuốt cổ nạn nhân để sơ cứu, vì nghĩ cha bị nghẹn thuốc", Khoa trình bày và cho rằng sau khi thấy ông B chết, Khoa lấy tài sản rồi bỏ ra khách sạn vì sợ bị mất, không có ý định chiếm đoạt.

Sau hơn một giờ xét hỏi, HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án để làm rõ hành vi cướp tài sản và giết người có tính chất côn đồ.

