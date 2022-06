Con nghiện hành hạ cha ruột suốt 10 ngày trước khi sát hại

Khoa nghiện ma túy, ham chơi, lười biếng nên hay bị ông B hay cằn nhằn. Trong một lần xin tiền nhưng ông B không cho, Khoa đã nhốt ông B trên phòng ngủ rồi dùng các vật dụng trong nhà làm hung khí hành hạ ông B hơn 10 ngày khiến ông tử vong…

Ngày 9/6, Công an quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh đã chuyển giao hồ sơ và Nguyễn Anh Khoa (SN 1992) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh điều tra mở rộng về hành vi “giết người” theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 7/6, qua trình báo của người thân ông B, Công an quận Phú Nhuận phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh phá cửa căn nhà trong hẻm 86, đường Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận phát hiện ông N.V.B (SN 1950) tử vong trên phòng ngủ, lầu 3, trên người có các dấu vết do hung khí gây ra.

Quá trình sàng điều tra được biết ông B sống cùng người con trai út tên Nguyễn Anh Khoa, thời điểm phát hiện ra vụ việc, Khoa đã không có mặt. Khoa bị tình nghi liên quan đến vụ án.

Đối tượng Khoa thời điểm bị bắt.

Sau 4 giờ truy xét, Công an quận Phú Nhuận đã bắt được Khoa khi đang ẩn nấp trong một khách sạn trên địa bàn quận 10. Kiểm tra nhanh, Công an quận Phú Nhuận phát hiện Khoa dương tính với ma túy. Tập trung đấu tranh, Khoa đã thừa nhận hành vi sát hại cha ruột của mình.

Khoa khai, mẹ mất sớm, Khoa sống cùng ông B tại căn nhà trên. Dù tuổi cao, đã nghỉ hưu nhưng ông B vẫn thường đi giảng dạy tại các trường đại học khi có lời mời. Khoa từng được ông B cho đi du học ở Singapore. Về nước Khoa không đi làm mà thường hay kéo bạn về nhà đàn đúm, hút cỏ Mỹ.

Thời gian gần đây giữa Khoa và ông B hay xảy ra mâu thuẫn. Nguyên do là Khoa không chịu đi làm, lười biếng, ham chơi, thích tụ tập bạn bè bị nên ông B phải cằn nhằn.

Ngày 27/5, do xin tiền ông B đi chơi không được, Khoa bực tức nhốt ông B trong phòng ngủ lầu 3 sau đó dùng các vật dụng trong nhà làm hung khí hành hạ ông B.

Trưa 6/6, thấy ông B tử vong, Khoa hoảng hốt dùng chân đậy thi thể cha lại rồi bật điều hòa phòng ngủ. Khoa lục lọi trong nhà lấy đi tiền, vàng sau đó dọn dẹp nhà cửa rồi mới khóa cửa căn nhà này bỏ đến một khách sạn ở quận 10 ẩn nấp cho đến khi bị bắt.

