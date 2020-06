Vụ cháu bé 5 tuổi tử vong: Nghi phạm tâm lý từng bất bình thường, hay hoảng sợ

Thứ Sáu, ngày 12/06/2020 10:00 AM (GMT+7)

Sau khi bắt cóc bé Đ. và nhốt tại căn nhà hoang ở giữa rừng tràm, nghi phạm Đ.N.H đã hoảng sợ nên không thực hiện được ý đồ giải cứu cháu bé rồi bỏ mặc cháu đói khát đến tử vong.

Chiều 11/6, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục chỉ đạo Công an huyện Quỳnh Lưu mở rộng điều tra lấy lời khai của Đ.N.H (học lớp 11, Trường THPT Quỳnh Lưu 4) nghi phạm chính trọng vụ án bắt cóc trẻ em, mô phỏng theo trò chơi game bạo lực khiến bé H.T.V.Đ (5 tuổi, trú xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) tử vong.

Căn nhà hoang nơi H. nhốt cháu Đ.

Trao đổi với PV, thầy Cao Thanh Tuấn - Hiệu trưởng Trường THPT Quỳnh Lưu 4 cho biết, Đ.N.H là học sinh có hạnh kiểm tốt nhưng học lực chỉ trung bình. Theo trình bày của cô giáo chủ nhiệm, thời gian gần đây H. có biểu hiện tâm lý bất bình thường, đến lớp hay ngủ gật.

Trong khi đó, theo nguồn tin riêng của PV, Đ.N.H là con nghiện game, thường bỏ học chơi các trò cảm giác mạnh như bắt cóc, giải cứu. Nghi phạm này nghĩ ra việc bắt cóc và giấu cháu Đ. ở bìa rừng cách nhà khoảng 10km, nơi ít người qua lại. Khi mọi người đi tìm cháu Đ., H. sẽ giả vờ tìm thấy, giải cứu để lập công.

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể cháu Đ.

Tuy nhiên, khi gia đình tổ chức tìm kiếm cháu bé thì H. bắt đầu hoảng sợ, không dám thực hiện tiếp ý đồ của mình, bỏ mặc nạn nhân trong căn nhà hoang cho đến khi tử vong.

Sau 2 ngày cháu Đ. mất tích, cơ quan chức năng trích xuất từ camera nhà dân, phát hiện H. có chở cháu Đ. ra khỏi làng và đi đâu không rõ. Làm việc với cơ quan chức năng, H. mới chịu khai nhận và đưa mọi người ra hiện trường nhốt cháu Đ. nhưng cháu đã tử vong.

Cảnh rừng tràm nơi H. thực hiện âm mưu mô phỏng trong trò chơi game.

Tại hiện trường, thi thể cháu Đ. bị trói 2 tay ở nhà hoang thuộc khu rừng xã Lăng Thành (thuộc Tổng đội TNXP huyện Yên Thành).

Trong khi đó, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) thông tin thêm: "Gia cảnh của Đ.N.H không thuộc diện khá giả. Bố mẹ nghi phạm làm nông, thỉnh thoảng buôn bán nông sản để nuôi H. ăn học...”.

