Thông tin mới nhất vụ bé trai 5 tuổi bị trói tay, bỏ đói trong rừng đến chết

Thứ Ba, ngày 16/06/2020 11:36 AM (GMT+7)

Cơ quan công an xác định, do nghiện game online, Hoàng bắt cóc cháu bé 5 tuổi giấu vào rừng để mọi người đi tìm, nhưng sau đó cháu bé đã tử vong.

Khu vực rừng núi nơi phát hiện thi thể cháu bé.

Sáng 16/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa có quyết định khởi tố bị can đối với Đào Ngọc Hoàng (17 tuổi, học sinh lớp 11 trường THPT Quỳnh Lưu 4; trú xã Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu, Nghệ An) để điều tra về hành vi "Giết người".

Công an xác định, Hoàng là người giấu cháu Hồ Trần Văn Đ. (5 tuổi, hàng xóm của Hoàng) 2 ngày trong rừng khiến nạn nhân tử vong.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, vào chiều 7/6, cháu Đ. sang nhà Hoàng chơi. Thời điểm này Hoàng chở cháu Đ. vào trong khu rừng thuộc Tổng đội thanh niên xung phong 6 (nằm trên địa bàn xã Lăng Thành, Yên Thành, Nghệ An) với mục đích để thực hiện theo một trò chơi trong game.

Tại đây, Hoàng trói 2 tay, 2 chân cháu bé, lấy băng keo dán kín miệng và nhốt vào ngôi nhà hoang sau đó Hoàng trở về nhà.

Đến tối, gia đình không thấy cháu Đ. về nên tổ chức tìm kiếm. Vì sợ hãi, Hoàng không giám kể với ai sự việc và sau đó vẫn mang sữa, xúc xích vào tiếp tế cho cháu Đ. Ngày 8/6, cơ quan chức năng vào cuộc tìm kiếm, người dân tỏa đi tìm khắp nơi nên Hoàng lo sợ không dám vào khu vực cháu bé. Hoàng sau đó kể với 1 người bạn và nhờ vào khu rừng tiếp nước cho cháu Đ. nhưng người này không tìm thấy.

Đến chiều 9/6, thi thể cháu bé được tìm thấy dưới suối, cạnh khu vực nhà hoang trong rừng sâu. Hoàng sau đó bị công an triệu tập. Làm việc với công an, Hoàng khai nhận, do nghiện game online nên đã giấu cháu Đ. vào rừng để mọi người đi tìm kiếm. Hoàng sau đó đóng vai trò tìm được cháu bé giúp gia đình để lập công. Tuy nhiên, vì sợ khi nhiều người vào cuộc tìm kiếm, Hoàng đã không đưa Đ. về dẫn đến cháu bé tử vong.

Ngoài Hoàng, công an mời 1 nam sinh là bạn của Hoàng lên để làm việc. Tuy nhiên công an xác định người này không liên quan, không biết gì về sự việc.

"Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy, thi thể cháu bé không có tác động của ngoại lực, không bị sát hại. Cháu bé tử vong do bị ngạt vì bị quấn băng keo", một lãnh đạo công an tỉnh Nghệ An nói.

Được biết, gia đình Hoàng và gia đình nạn nhân quen biết nhau. Cháu bé thường xuyên sang chơi với gia đình Hoàng.

Nguồn: http://danviet.vn/thong-tin-moi-nhat-vu-be-trai-5-tuoi-bi-troi-tay-bo-doi-trong-rung-den-chet-50...Nguồn: http://danviet.vn/thong-tin-moi-nhat-vu-be-trai-5-tuoi-bi-troi-tay-bo-doi-trong-rung-den-chet-502020166113724952.htm