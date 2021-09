Vụ cảnh sát nổ súng bắt tội phạm như phim: Bị can đục tường vượt ngục

Thứ Năm, ngày 02/09/2021 16:00 PM (GMT+7)

Lợi dụng Nhà tạm giữ công an huyện Krông Pa (Gia Lai) xuống cấp, 3 bị can đang tạm giữ ở đây đục trường trốn thoát. Hai bị can vừa bị bắt tại Đắk Lắk, người thứ ba đang bỏ trốn.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, Công an huyện Krông Pa (Gia Lai) vừa bắt giữ Nguyễn Văn Trực (SN 1990, quê Đắk Lắk; tạm trú huyện Krông Pa) và Ksor Hái (SN 2005, trú xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa) sau khi hai bị can này bỏ trốn khỏi Nhà tạm giữ Công an huyện.

Theo thông tin ban đầu, lợi dụng trời mưa và tường xây Nhà tạm giữ Công an huyện bị xuống cấp, 3 bị can Trực, Ksor Hái cùng Nguyễn Trần Anh Quốc (SN 1992; trú huyện Krông Pa) đã đục tường, trốn thoát vào rạng sáng 30/8.

Ba đối tượng Trực (hàng trên), Ksor Hái (hàng trái) và Quốc (áo đen)

Ngày 31/8, lực lượng chức năng đã bắt giữ Ksor Hái khi đang di chuyển vào địa bàn huyện Ea Kar.

Đến trưa 1/9, Công an huyện Ea Kar phối hợp Phòng PC02 Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an huyện Krông Pa bắt Trực khi người này đang điều khiển xe máy trên Quốc lộ 26, đoạn qua thôn 13, thị trấn Ea Knốp (huyện Ea Kar).

Một số người dân đi đường đã ghi lại cảnh vây bắt đối tượng này trên Quốc lộ 26. Những người chứng kiến kể, cuộc vây bắt trên như phim hành động, bởi lực lượng công an đều mặc đồ dân thường và có trang bị vũ khí. Nhiều người còn nghe tiếng súng chỉ thiên trước khi đối tượng bị tra tay vào còng số 8.

Riêng Quốc, công an đang truy bắt lại. Hai bị can này khai Quốc là người chủ mưu, bàn nhau bỏ trốn. Sau khi trốn thoát khỏi nhà tạm giữ, Quốc cung cấp tiền, phương tiện cho đồng bọn bỏ trốn.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, Quốc bị Công an huyện Krông Pa khởi tố về hành vi "Mua bán trái trái phép chất ma túy" vào ngày 21/5. Ksor Hái bị bắt về hành vi "Cướp tài sản" và "Cướp giật tài sản" vào ngày 21/6; Nguyễn Văn Trực bị bắt về hành vi cướp tài sản vào ngày 2/6. Cả ba bị can đều thực hiện hành vi phạm tội tại huyện Krông Pa.

Hiện Công an huyện Krông Pa đang truy nã Quốc và kêu gọi bị can này nhanh chóng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng.

