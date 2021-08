Hành trình ẩn náu, sống như “người rừng” suốt 4 tháng của phạm nhân trốn trại

Để lẩn trốn sự truy quét của lực lượng công an, Triệu Văn Tài đã sống như “người rừng” suốt 4 tháng trong những cánh rừng già, núi cao vùng Tây Bắc.

Liên quan đến vụ bắt giữ thành công phạm nhân trốn trại Triệu Văn Tài (SN 1978, trú xã Sơn Thuỷ, huyện Văn Bàn), ngày 11/8, thông tin từ Công an huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đã bàn giao Triệu Văn Tài cho Trại giam Hồng Ca - Bộ Công an tiếp tục xử lý theo quy định.

Triệu Văn Tài bị khống chế, bắt giữ

Triệu Văn Tài là phạm nhân đang chấp hành án phạt 12 năm 3 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản tại Trại giam Hồng Ca (huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái). Ngày 3/4, Tài đã lợi dụng việc được đi khám bệnh để bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Quá trình rà soát, lực lượng công an xác định sau khi bỏ trốn khỏi trại giam, Tài trở về địa phương và lẩn trốn trên các cánh rừng già. Đến khoảng giữa tháng 5/2021, Tài đã liên tục di chuyển, ẩn náu tại nhiều địa bàn thuộc các huyện Bảo Thắng, Bát Xát, thị xã Sa Pa, TP.Lào Cai...

Khi lẩn trốn, Tài luôn mang theo hung khí để săn bắn thú rừng và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị vây ráp.

Ngoài việc sống như “người rừng”, khi chuyển nơi ẩn náu, Tài còn trộm cắp một số tài sản như xe mô tô, gia súc, gia cầm của người dân tại các địa bàn nói trên.

Theo cơ quan công an, Tài là đối tượng rất manh động, liều lĩnh và gian xảo. Xuất thân là người vùng cao nên Tài rất thông thạo địa bàn rừng núi, săn bắn thú rừng thành thục, luôn mang theo hung khí sẵn sàng chống trả. Các trinh sát đã nhiều lần vây ráp nhưng Tài đã trốn thoát.

Lán ở thôn Thẩm Pha, xã Sơn Thuỷ nơi Tài ẩn náu

Đến đêm 10/8 rạng sáng 11/8, nguồn tin từ lực lượng trinh sát báo về, cơ quan công an xác định Triệu Văn Tài đang lẩn trốn tại lán của người dân trên nương tại khu vực thôn Thẩm Pha, xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn.

Ngay sau đó, Công an huyện Văn Bàn, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Lào Cai, Công an tỉnh Yên Bái, Trại giam Hồng Ca và Công an xã Sơn Thuỷ đã huy động 150 cán bộ, chiến sĩ, chia làm 8 mũi vây ráp khu vực lán nơi Tài ẩn náu. Bị tập kích bất ngờ, Tài không kịp chống trả, tẩu thoát nên bị lực lượng công an bắt giữ, khống chế tại chỗ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

