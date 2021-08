Vừa ra tù, 8X tiếp tục đâm chết người rồi bỏ trốn

Chủ Nhật, ngày 15/08/2021 12:52 PM (GMT+7)

Cơ quan công an tổ chức truy bắt Nguyễn Văn Hà - đối tượng vừa ra tù đã gây ra vụ Giết người tại địa phương.

Ngày 15/8, Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ký lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Hà (SN 1984, cư trú ấp Bình Đức, xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về hành vi “Giết người”.

Cơ quan điều tra đã ký lệnh Giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Nguyễn Văn Hà, tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn

Theo Công an tỉnh An Giang, Nguyễn Văn Hà sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương thì dọn đến sinh sống cùng một người bạn tại ấp Bình Minh, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú.

Trong thời gian ở đây, Hà quen biết với anh Lê Minh Bình (SN 1973, cư trú địa phương). Quá trình sinh sống thì giữa Hà và anh Bình thường xuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, nhưng được mọi người can ngăn. Hà đem lòng thù tức nên đã thủ sẵn dao trong người để nếu có đánh nhau sẽ dùng dao đâm anh Bình.

Khoảng 8h ngày 13/8, trong lúc anh Bình đi bắt cá phía sau nhà thì gặp Hà, hai bên tiếp tục mâu thuẫn cự cãi và rượt đuổi đánh nhau. Trong lúc xô xát, Hà chạy lại xe môtô của mình đang đậu gần đó lấy cây dao thái dài khoảng 20 cm đâm vào bụng anh Bình. Sau đó Hà lấy xe mô tô bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh Bình được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục truy bắt Nguyễn Văn Hà để phục vụ công tác điều tra.

