Vượt hơn 400km truy bắt đối tượng giết người trốn trại tạm giam

Chủ Nhật, ngày 21/03/2021 11:48 AM (GMT+7)

Ngày 21-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã di lý 2 đối tượng giết người và buôn ma túy từ Hà Tĩnh về Đà Nẵng, sau khi các đối tượng trốn khỏi trại tạm giam vào rạng sáng 20-3.

Trước đó, đối tượng Trần Hà (SN 1998, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) khởi tố bị can và quyết định tạm giam vì hành vi giết người.

Còn đối tượng Nguyễn Phước Hơn (SN 1989, trú xã Tiên An, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) bị Công an quận Hải Châu khởi tố, bắt tạm giam vì tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trần Hà (trái) và Nguyễn Phước Hơn bị bắt giữ sau khi trốn trại

Cả hai bị giam giữ tại nhà tạm giam Công an quận Hải Châu. Tuy nhiên, khoảng 2 giờ sáng ngày 20-3, Hà và Hơn cùng nhau trèo lên ô thông gió của nhà tạm giam, bỏ trốn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an TP Đà Nẵng đã phát lệnh truy nã đối với 2 đối tượng này.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng đã khoanh vùng, xác định 2 đối tượng đang di chuyển ra phía Bắc nên thông báo với công an các tỉnh cùng phối hợp.

Các đối tượng bị bắt giữ khi đang di chuyển trên xe khách chạy tuyến Nam - Bắc

Sau hơn 10 giờ truy bắt, đến trưa ngày 20-3, tại huyện Can Lộc, phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh phối hợp Phòng CSGT, Công an huyện Can Lộc bắt giữ 2 đối tượng nguy hiểm này khi đang ngồi trên xe ô tô khách BKS: 18B – 006.., chạy hướng Nam - Bắc.

Tại Cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

