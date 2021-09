Công an nổ súng bắt giữ 2 đối tượng trốn khỏi nhà tạm giữ

Thứ Tư, ngày 01/09/2021 17:00 PM (GMT+7)

Lực lượng công an đã nổ súng, khống chế 2 đối tượng cướp tài sản trốn khỏi nhà tạm giữ.

Chiều 1-9, Công an huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã bàn giao 2 đối tượng Ksor Hái (SN 2005, ngụ xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) và Nguyễn Văn Trực (SN 1990, ngụ xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa) cho Công an tỉnh Gia Lai để điều tra theo thẩm quyền.

Lực lượng công an vây bắt 2 đối tượng

Trước đó, Ksor Hải bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pa khởi tố, bắt tạm giam về hành vi cướp tài sản và cướp giật tài sản. Đối tượng Nguyễn Văn Trực cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi cướp tài sản.

Đến ngày 30-8, 2 đối tượng trên đã trốn khỏi nhà tạm giữ Công an huyện Krông Pa. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pa đã quyết định truy nã 2 cả đối tượng.

Cơ quan công an áp giải đối tượng về trụ sở

Theo Công an huyện Ea Kar, vào khoảng 8 giờ ngày 1-9, Đội CSHS Công an huyện Ea Kar cùng Phòng CSHS và Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo về việc 2 đối tượng bỏ trốn đang di chuyển trên địa bàn thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar.

Ngay lập tức, lực lượng công an đã nhanh chóng truy bắt. Khi đến Quốc lộ 26 (đoạn qua thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar), lực lượng công an đã phát hiện 2 đối tượng đang chạy trên 1 xe máy nên đã lao vào khống chế. Nhận thấy 2 đối tượng có dấu hiệu manh động, chống đối để bỏ chạy, lực lượng công an buộc phải nổ súng khống chế.

