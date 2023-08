Vụ buôn lậu 51 kg vàng: Mười Tường nói "chỉ giúp sức"

Ngày 9-8, TAND tỉnh An Giang mở lại phiên tòa xét xử bà "trùm" buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cùng 24 đồng phạm trong vụ án buôn lậu gần 51 kg vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Theo cáo trạng, trưa 30-10-2020, Công an tỉnh An Giang phát hiện một phương tiện thủy khả nghi chạy từ hướng Campuchia cặp vào bờ thuộc TP Châu Đốc. Bốn người sau đó xuất hiện đưa 3 gói ni-lông lên bờ, khi công an tới thì họ bỏ chạy. Kiểm tra các gói ni-lông, công an phát hiện bên trong chứa gần 51 kg vàng nguyên liệu 99,99%.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Dương Công Cường cùng nhiều chủ tiệm vàng có thỏa thuận chuyển USD từ Việt Nam sang Campuchia và mua vàng của Tuốt, Hía, Pha Na (sinh sống tại Campuchia) chuyển về Việt Nam. Tuốt, Hía, Pha Na thuê Hạnh vận chuyển tiền USD, vàng giao cho các đồng phạm. Để vận chuyển USD, vàng qua lại biên giới, Hạnh thuê và phân công nhiều người thực hiện.

Các bị cáo tại tòa

Tại tòa, do bị xác định là đối tượng cầm đầu, bị cáo Hạnh được xét hỏi đầu tiên. Giống như 2 phiên tòa trước, Hạnh phủ nhận vai trò cầm đầu, chỉ đạo đàn em vận chuyển tiền USD và vàng, đồng thời khẳng định không quen biết các bị cáo là chủ tiệm vàng cũng như nhân vật tên Tuốt ở Campuchia. Người này chỉ thừa nhận vai trò giúp sức. "Do bị cáo có vay mượn tiền của Cường nên nhận lời đứng ra bảo lãnh cho các bị cáo khác vận chuyển hàng cho Cường, nếu hàng mất thì bị cáo có trách nhiệm bồi thường" - bị cáo Hạnh khai.

Hôm nay (10-8), phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi những bị cáo là chủ tiệm vàng. Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 12-8.

Trước đó, vụ án đã được đưa ra xét xử 2 lần nhưng HĐXX hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Cả 2 lần trước, lời khai của các chủ tiệm vàng mâu thuẫn và đổ lỗi cho nhau. Hầu hết các chủ tiệm vàng không thừa nhận hành vi buôn lậu và không biết các đối tượng người Campuchia có liên quan trong vụ án.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]