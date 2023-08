“Bà trùm” Mười Tường cùng 24 đồng phạm tiếp tục ra tòa vụ buôn lậu 51kg vàng

Ngày 9-8, TAND tỉnh An Giang mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án buôn lậu 51 kg vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới liên quan "trùm" buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969; ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 24 đồng phạm.

Trong phiên tòa này, hành vi phạm tội của các bị cáo đã được xác định lại theo kết quả điều tra bổ sung của cơ quan chức năng. Tòa án cũng đã công bố cáo trạng và tách các bị cáo để tiến hành phần xét hỏi.

Trong đó, Mười Tường được xác định là đối tượng cầm đầu, đã thuê và điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển USD sang Campuchia và nhận 51 kg vàng (trị giá gần 72 tỉ đồng) chuyển về Việt Nam.

Các bị cáo được chia theo 2 nhóm tội. Trong đó, Nguyễn Thị Kim Hạnh, Mai Thị Ngọc Phấn (SN 1979; ngụ huyện An Phú), Phạm Tấn Lộc (SN 1986; ngụ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) cùng 21 bị cáo khác bị truy tố về tội "Buôn lậu". Các bị cáo: Trương Văn Liêm (SN 1966), Hạnh, Lộc và Phấn cùng bị truy tố về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Theo cáo trạng, khoảng 12 giờ 40 phút ngày 30-10-2020, Công an tỉnh An Giang phát hiện Nguyễn Hoàng Út điều khiển phương tiện thủy từ hướng Campuchia đến khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc rồi cặp vào bờ đường Tuy Biên.

Cùng lúc, Nguyễn Văn Minh, Trần Văn Hải, Nguyễn Hữu Phước, Võ Văn Trung đi bộ đến lấy 3 gói nilon bên trong chứa khoảng 51kg vàng nguyên liệu 99,99% để trên 2 xe máy đậu sẵn trên bờ. Lực lượng liên ngành đã bắt giữ Hải cùng tang vật, còn Minh, Út, Phước, Trung bỏ trốn.

Cùng ngày, Nguyễn Văn Minh, Võ Minh Tâm, Phan Văn Bồ đến trụ sở Công an TP Châu Đốc đầu thú và khai nhận cùng với Út vận chuyển trái phép vàng từ Campuchia về Việt Nam.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Dương Công Cường và các chủ tiệm vàng gồm: Trần Thị Thảo Trang, Nguyễn Thị Tuyết Vân, Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa, Trương Văn Liêm, Trương Thái có thỏa thuận chuyển USD từ Việt Nam sang Campuchia và mua vàng của Tuốt, Hía, Pha Na (sinh sống tại Campuchia) chuyển về Việt Nam.

Tuốt, Hía, Pha Na thuê Mười Tường vận chuyển tiền USD, vàng giao cho Vân, Nghĩa, Cường và Nguyên để Nguyên giao lại cho Trang.

Để vận chuyển USD, vàng qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia, Mười Tường thuê và phân công Phấn, Lộc trực tiếp liên hệ với Nguyên, Cường, Vân, Nghĩa nhận tiền USD, giao vàng và nhận tiền công vận chuyển.

Lộc, Bạch Vân kiểm đếm số lượng tiền USD, vàng rồi cùng Hoàng Út, Trung, Phước, Hải, Minh vận chuyển USD sang Campuchia và nhận vàng vận chuyển về nhà của Mười Tường để giao lại cho các tiệm vàng.

Vụ án này đã được đưa ra xét xử 2 lần nhưng HĐXX hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

