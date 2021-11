Vụ án sát hại thiếu phụ và nỗi oan của thầy thuốc Nam

Việc khởi tố, bắt giam ông Võ Tê về tội giết người, cướp của không đủ tài liệu, chứng cứ, nếu như quy định hiện hành là oan sai. (Trích Báo cáo số 1103 ngày 3-7-2019 của Công an tỉnh Bình Thuận gửi C01, Bộ Công an) Sống trong lặng lẽ Ông Võ Tê được trả tự do rồi về nhà sống trong lặng lẽ, như một chiếc bóng cho đến ngày mất. Suốt ngày ông chỉ quanh quẩn trong vườn vì mặc cảm. Từ một thầy thuốc Nam mát tay chuyên giúp đỡ bà con, nay mang thân phận là kẻ giết người, cướp của, tên của ông cũng khiến người ta e ngại khi nhắc đến, chứ nói gì đến chuyện nhờ chữa bệnh. 13 năm sau ngày bị khởi tố, bắt giam oan, năm 1994, ông Võ Tê qua đời do bạo bệnh khi mới 62 tuổi. Tuy nhiên, đến nay ông vẫn chưa nhận được lời xin lỗi của cơ quan đã bắt giam oan ông. đến chết, ông vẫn ngậm ngùi mang thân phận là bị can của tội giết người.