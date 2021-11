Xác chết trong căn nhà trọ và hành tung bí ẩn của gã "trai bao"

Thứ Ba, ngày 16/11/2021 10:00 AM (GMT+7)

Một người đàn ông được phát hiện đã chết trong căn phòng trọ khóa cửa, tử thi đang phân hủy mạnh, bốc mùi nồng nặc vào ngày giáp Tết 2013. Có mặt tại hiện trường, các cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Nội hiểu rằng, Tết này, có thể họ sẽ chẳng được gần gia đình bởi những gì còn sót lại bên cạnh nạn nhân là quá ít ỏi để sớm truy ra hung thủ.

Căn nhà trọ

Gần tới ngày "ông Công, ông Táo", chủ căn nhà trọ tại xã Tam Hiệp (huyện Thanh Trì, Hà Nội) sốt sắng đi vào khu phòng thờ của gia đình để dọn dẹp. Khu thờ này nằm sát phòng trọ mà ông cho một người đang ông tên N thuê từ năm 2005. Căn phòng ấy chỉ có 10m và anh N, khách thuê vốn sống khép kín nên rất ít khi chủ nhà gặp được.

Đang lúi húi mở cửa, chủ nhà bất chợt nhận ra xung quanh không khí được bao bọc bởi mùi hôi rất nặng. Thứ mùi "ngây ngây" ấy có thể đang tỏa ra từ căn phòng anh N thuê. Chủ nhà nhẩm tính, cũng đã lâu lắm, ông không gặp anh N, chẳng biết người đàn ông ấy đi đâu mà "im tiếng" đến thế.

Nghĩ có chuyện chẳng lành, chủ nhà gọi thêm người đến. Căn phòng anh N thuê khóa cửa im ỉm. Càng đến gần, "mùi" bốc ra càng đặc. Mọi người thống nhất phá cửa để xem bên trong điều gì đã xảy ra. Cánh cửa bật tung, đập vào mắt những người có mặt tại đó là một thi thể nam giới đang phân hủy mạnh trên giường. Có lẽ, thi thể ấy đã nằm đây được cả tuần trời.

Công an huyện Thanh Trì là đơn vị đầu tiên xuống hiện trường. Nhận định, đây có thể là vụ án mạng, họ đã báo về Công an Hà Nội. Các điều tra viên đội trọng án 1 (Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội) cũng lập tức có mặt.

Tại hiện trường, các trinh sát phát hiện 1 con dao dính máu. Nạn nhân được xác định là anh Mai Xuân N (SN 1972), khách thuê nhà. Anh N tử vong được khoảng 2 tuần, trên cơ thể có nhiều thương tích, trong đó có vết đâm ở ngực. Mở rộng khám nghiệm, lực lượng điều tra không thu thập được thêm gì.

Mối quan hệ ảo

Với những dấu vết để lại hiện trường, các điều tra viên đi đến thống nhất, đây chắc chắn và vụ giết người. Một số tài sản của anh N trước đây hay sử dụng cũng biến mất, vì thế rất có thể hung thủ sau khi ra tay đã lấy đi.

Các trinh sát mất nhiều ngày để tìm hiểu về nhân thân nạn nhân, nhưng càng thu thập, các anh càng cảm nhận được đây là vụ án rất khó.

Anh N tuy có tuổi, nhưng nhiều năm thuê nhà tại đây đều sống rất khép kín. Nạn nhân ít giao tiếp, ít bạn bè. Thỉnh thoảng lắm mới có một vài người bạn là nam giới đến chơi. Anh N buôn bán thuốc chữa khớp trên mạng vì thế, có lẽ đã quen với việc "nói chuyện" qua internet.

Đối tượng Trung (ảnh tư liệu)

Phía trên căn phòng anh N trọ, chủ nhà có cho 1 nam thanh niên ở nhờ. Khi các trinh sát tiếp cận, họ nhanh chóng loại người này ra khỏi vòng nghi vấn. Mặc dù sống cạnh nhau, nhưng nam thanh niên kia thường đi làm từ sáng tới đêm khuya mới về. Anh ta cũng không tiếp xúc với nạn nhân N và cũng chẳng để ý tới mùi hôi bốc lên từ nhiều ngày.

Sự "đơn điệu", kín đáo trong các mối quan hệ xã hội của nạn nhân khiến các điều tra viên gặp khó khi lần tìm manh mối vụ án. Thế nhưng, có một chi tiết khiến các anh đặc biệt chú ý. Đó là anh N chỉ có bạn là nam giới, hầu như chưa ai thấy người phụ nữ nào đến khu trọ này với nạn nhân cả.

Đi sâu vào phân tích, các trinh sát nhận ra rằng, anh N rất có thể thuộc "giới tính thứ 3". Việc nạn nhân bị sát hại ngay tại phòng trọ suốt nhiều ngày, không ai biết, chứng tỏ nghi phạm phải có mối quan hệ đặc biệt, hiểu rõ về nạn nhân, thậm chí có quan hệ đồng tính với nhau.

Một cuộc sàng lọc trên diện rộng các mối quan hệ có biểu hiện đồng tính của nạn nhân được tiến hành nhanh chóng. Từ đây, các trinh sát phát hiện, anh N có rất nhiều các cuộc trò chuyện "đáng ngờ" thông qua mạng internet.

Gã trai máu lạnh

Các điều tra viên bắt đầu rà soát các mối quan hệ của anh N trong vòng khoảng 20 ngày trước khi vụ án được phát hiện. Quá trình này, các anh tìm thấy 2 nickname thường xuyên nói chuyện với nạn nhân, lời lẽ khá tình cảm. Đặc biệt, trong cuộc nói chuyện, nickname có để lộ tên là Huy và có một cuộc hẹn vào thời điểm trước khi anh N bị sát hại.

Thông qua bức ảnh của người tên Huy trên mạng internet, các trinh sát lần tìm và làm rõ anh ta có tên thật là Bàn Phúc Trung (SN 1992, trú tại Phú Lương, Thái Nguyên). Trung là thanh niên chơi bời, lêu lổng, từng có tiền án về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Xác minh di biến động của đối tượng này, Ban chuyên án xác nhận có nhiều điểm bất minh trước, sau khi vụ án xảy ra. Lúc này, với nhiều tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an Hà Nội nhận định Trung là nghi phạm, gây ra cái chết của anh N.

Tại nhà của Trung ở Thái Nguyên, các trinh sát được biết gã đã bỏ đi từ lâu, hiện không ai biết Trung đang ở chỗ nào. Quá trình truy vết, các trinh sát Công an Hà Nội đã đi qua nhiều tỉnh, thế nhưng, bóng dáng gã thanh niên máu lạnh ấy vẫn "bặt vô âm tín".

Trung bị tuyên án tù chung thân về tội "Giết người" và "cướp tài sản" (ảnh tư liệu)

Qua đêm giao thừa, khi tổ công tác của Công an Hà Nội đang ở Cao Bằng thì nhận được tin phát hiện ra Trung tại khu vực núi Ba Mỏ (Tân Long, Đồng Hỷ, Thái Nguyên).

Các trinh sát đã tiếp cận địa điểm trên nhưng đây là nơi có địa hình hiểm trở, khó đi lại. Nhằm đảm bảo sự an toàn, Ban chuyên án đã vận động người thân của Trung đến khuyên răn gã đầu thú, thế nhưng chẳng đem lại kết quả.

Chập tối mùng 1 Tết năm 2013, các trinh sát phát hiện Trung đang lẩn trốn tại lán trại ở khu vực Tân Long. Kế hoạch bắt giữ Trung được triển khai gấp. Chỉ ít giờ sau đó, Trung đã bị tóm gọn trong sự ngỡ ngàng của chính y.

Ngồi trước mặt điều tra viên, Trung khai nhận, gã quen anh N thông qua mang internet. Vào ngày 20/1/2013, Trung tìm đến phòng trọ của anh này và hai người có "quan hệ" với nhau. Đến khoảng 3h sáng 21/1/2013 giữa Trung và anh N xảy ra cãi vã nhau. Trung vớ lấy con dao để ở giá sách gần đầu giường rồi đâm 2 nhát vào ngực, cổ anh N. Biết nạn nhân đã chết, Trung lấy đi một số tài sản rồi bỏ trốn.

Với tội ác của mình, Trung đã bị TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt mức án tù chung thân.

