Người con trai 41 năm truy tìm dấu vết hung thủ sát hại mẹ ruột

Bộ Công an và Công an tỉnh phối hợp truy tìm hung thủ “Vụ án xảy ra ngày 31-7-1980, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thuận Hải (cũ) đã khởi tố vụ án giết người và cướp tài sản nhưng đến ngày 20-7-1981 vẫn không xác định được bị can. Do thời hạn điều tra đã hết nên Cơ quan CSĐT đã tạm kết thúc điều tra vụ án. Sau khi chia tách tỉnh Thuận Hải, hồ sơ vụ án được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận quản lý và theo dõi. Qua nhiều lần nhận được đơn của ông (Đỗ Thanh An), Công an tỉnh Bình Thuận đã điều tra, xác minh theo các thông tin mà ông cung cấp; đồng thời phối hợp với Cục CSHS Bộ Công an truy tìm nhưng do đối tượng không có nơi ở ổn định nên việc truy tìm đến nay chưa có kết quả. Hiện nay Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận tiếp tục phối hợp với Cục CSHS lập kế hoạch xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật”… (Trích Văn bản 1224 ngày 27-10-2021 của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận) Nguyện dành cả đời để truy tìm kẻ sát hại mẹ “Nhiều năm liền tôi sống lang bạt, cứ nghe thông tin hung thủ xuất hiện ở đâu tôi lại xin nghỉ việc để truy tìm. Và cũng chẳng ai đồng ý làm vợ một người đàn ông sống rày đây mai đó như tôi” - anh An cười chua xót. Anh An thừa nhận những thông tin mà mình cung cấp đều được Công an tỉnh Bình Thuận truy xét nhưng không có kết quả dù hung thủ vẫn còn lẩn trốn đâu đó trong nước chứ chưa thể ra nước ngoài. Năm 2017, sau hàng chục năm lần theo dấu vết hung thủ, anh An cùng ông Nguyễn Thận, nguyên Chủ tịch xã Tân Minh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hàm Tân (Bình Thuận), làm đơn và đến gửi trực tiếp tại Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) Bộ Công an. “Từ thời điểm này, Cục CSHS và Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục phối hợp truy tìm hung thủ gắt gao hơn nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả” - anh An cho biết. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận có hai văn bản trả lời cho anh An. Theo văn bản ngày 16-3-2021 thì “Công an tỉnh đang phối hợp với Cục CSHS truy tìm Trương Đình Chi (Lê Minh Sơn) theo những địa chỉ mà anh An cung cấp và những địa chỉ khác để làm rõ xem có hành vi giết người, cướp tài sản như đơn tố cáo hay không. Đến nay vẫn chưa truy tìm được Lê Minh Sơn. Mặt khác, vụ án xảy ra từ lâu, người bị tố cáo có thể thay đổi nơi cư trú, thay đổi tên tuổi để lẩn tránh truy tìm của cơ quan điều tra. Khi cơ quan điều tra truy tìm được và làm việc với Lê Minh Sơn sẽ thông báo kết quả”… Anh An cho biết anh nguyện dành cả cuộc đời để truy tìm người đã sát hại mẹ anh. Nghi can biến mất trong đêm Ngày 17-11, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Sỹ Nam, từng là điều tra viên vụ sát hại bà Khanh, cho biết năm 1981 ông đến huyện Long Phú, Hậu Giang để xác minh và truy tìm ông Chi. “Năm 1981, tôi phối hợp với Công an Hậu Giang kiểm tra CMND để đăng ký tạm vắng, tạm trú cho một số người ở xã Hải Tú. Hôm đó, vợ chồng ông Chi đến nộp CMND. Theo kế hoạch, công an sẽ giữ CMND của họ lại, mời hôm sau tới làm việc lấy lời khai nhằm đối chứng với lời khai nhân chứng. Tuy nhiên, trong đêm vợ chồng Chi biến mất khỏi Hậu Giang. Có khả năng Chi nhận ra tôi, bởi tôi là người trực tiếp khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai những người hàng xóm của nạn nhân” - cựu điều tra viên Nguyễn Sỹ Nam nhớ lại. Kể từ đó, không ai ở Bình Thuận hay Hậu Giang còn gặp vợ chồng ông Chi. Ông Nam cho biết những lời khai ban đầu của ông Võ Tê là đúng sự thật. Nghi can duy nhất sát hại bà Khanh để cướp tài sản là Trương Đình Chi (Lê Minh Sơn).