Thi thể cán bộ ngân hàng ở vệ đường hé lộ thủ đoạn giết người lần đầu xuất hiện ở HN

Thứ Sáu, ngày 12/11/2021 19:00 PM (GMT+7)

Giữa buổi trưa thanh vắng, thi thể nạn nhân được người dân phát hiện nằm lẩn khuất trong đám cỏ dại ven đường, cách xa khu dân cư.

Từ những dấu vết thu được tại hiện trường, cơ quan điều tra đã từng bước vạch trần một kế hoạch giết người tàn độc, với thủ đoạn gây án hết sức tinh vi, lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội.

Cái chết đầy bí ẩn

Từng điều tra, khám phá thành công nhiều vụ án giết người, nhưng trong kí ức của các cán bộ Công an TP. Hà Nội vẫn không thể nào quên được vụ phát hiện thi thể nam cán bộ ngân hàng bên vệ đường vào ngày cuối tháng 8/2010 tại một huyện ngoại thành. Đây được xem là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây chấn động dư luận, bởi thủ đoạn giết người lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội thời điểm đó

Cụ thể, giữa buổi trưa thanh vắng ngày 25/8/2010, trong lúc di chuyển qua khu vực dốc Dây Diều (thuộc địa phận xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn), một người đi đường rụng rời chân tay khi phát hiện ra thi thể một nam giới nằm lẩn khuất trong đám cỏ dại ven đường.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Sóc Sơn phối hợp cùng nhiều phòng ban nghiệp vụ của Công an TP. Hà Nội khẩn trương vào cuộc để điều tra, làm rõ.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân là đoạn đường vắng vẻ, ít người qua lại

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân là một đoạn đường hoang vắng với hai bên là đồi thông, ít người qua lại và cách xa khu dân cư. Nạn nhân tử vong trong tư thế nằm ngửa, trên cơ thể xuất hiện một vài thương tích nhưng không quá nghiêm trọng, miệng sùi bọt. Điều đáng nói giấy tờ và tài sản trên người nạn nhân vẫn còn nguyên.

Danh tính nạn nhân nhanh chóng được làm rõ là anh Nguyễn Văn Nhường (33 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội). Anh Nhường vốn là nhân viên Phòng Pháp chế và kiểm soát tuân thủ của một ngân hàng có trụ sở tại phố Bà Triệu, TP. Hà Nội.

Trước nhiều dấu hiệu bất thường, cơ quan điều tra tỏ ra vô cùng thận trọng trong việc xác định nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Xuất hiện nhiều nút thắt

Dấu hiệu được các cán bộ điều tra đặc biệt quan tâm chính là chất dịch chảy ra từ miệng nạn nhân. Với tinh thần làm việc khẩn trương, cao độ, lực lượng pháp y xác định trong phủ tạng của anh Nhường có chứa Xyanua, đây là độc chất cực mạnh, khi xâm nhập vào cơ thể với liều lượng cao sẽ gây tử vong trong một thời gian cực ngắn. Với tính chất phức tạp của vụ việc, lãnh đạo Công an TP. Hà Nội đã quyết định thành lập Ban chuyên án nhằm huy động lực lượng, khẩn trương làm sáng tỏ vụ việc.

Mọi thông tin về nạn nhân được cơ quan chức năng nhanh chóng thu thập. Về phía gia đình nạn nhân, được biết năm 1989, sau khi vợ mất, ông Nguyễn Văn Nhuận (SN 1947, bố đẻ anh Nhường) đi thêm bước nữa với bà Nguyễn Thị Chinh (42 tuổi, trú tại phường Phú Xá, TP. Thái Nguyên). Ông Nhuận và bà Chinh có một người con gái chung. Tới năm 2007, do bạo bệnh nên ông Nhuận qua đời. Do biết bệnh tình của bố, đầu năm 2006, anh Nhường đã soạn bản di chúc để ông Nhuận kí với nội dung, chia đều toàn bộ diện tích 2 lô đất (với tài sản gắn liền trên đất) cho 3 người con trai. Di chúc khẳng định đó là tài sản riêng, có trước khi ông Nhuần kết hôn với bà Chinh. Do đó, sau khi ông Nhuần qua đời, căn cứ vào bản di chúc trên, bà Chinh và con gái không được hưởng tài sản gì đã phải đi ở nơi khác. Chính vì lý do này, giữa anh Nhường và bà Chinh xảy ra mâu thuẫn khá gay gắt. Hai bên đã nhiều lần đưa nhau ra tòa nhưng chưa thể giải quyết dứt điểm.

Mặt khác, do nạn nhân là cán bộ ngân hàng nên cũng không loại trừ có nhiều mâu thuẫn trong quá trình làm ăn. Có thể nói, quá trình điều tra của Ban chuyên án được thực hiện vô cùng cẩn trọng, không bỏ sót dù chỉ là manh mối nhỏ nhất.

Kế hoạch giết người tàn độc

Trong quá trình lấy lời khai, các cán bộ điều tra nhận thấy nhiều biểu hiện bất thường của bà Nguyễn Thị Chinh (42 tuổi, mẹ kế nạn nhân). Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã khiến Chinh phải cúi đầu thừa nhận hành vi tội ác. Mở rộng điều tra, công an bắt giữ thêm nhiều đối tượng khác gồm: Dương Quang Thái (40 tuổi, ở xã Tân Quang, Sông Công, Thái Nguyên); Nguyễn Sỹ Bắc (39 tuổi, ở Phúc Yên, Vĩnh Phúc); Nguyễn Duy Niêm (30 tuổi), Bùi Văn Ninh (53 tuổi) cùng trú tại An Dương (Hải Phòng); Lê Nguyên Trưởng (25 tuổi, ở Từ Sơn, Bắc Ninh); Đặng Anh Cương (25 tuổi) và Trần Quốc Việt (22 tuổi) cùng trú thị trấn Cát Hải, Hải Phòng và Nguyễn Trọng Minh (25 tuổi, ở Đông Triều, Quảng Ninh).

Quá trình điều tra làm rõ, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản, tháng 7/2010, Chinh nhờ nhân tình là Dương Quang Thái thuê người theo dõi, bắt anh Nhường để đánh trả thù. Do có nhiều mối quan hệ xã hội, Thái liên lạc nhờ Bắc trợ giúp. Sau đó, Bắc tiếp tục kết nối với Nguyễn Trọng Minh. Minh trả lời không làm nhưng lại giới thiệu việc cho Nguyễn Duy Niêm. Niêm đồng ý với điều kiện phải trả công 100 triệu đồng. Tìm được nhóm sát thủ, Bắc báo giá với Thái lên 150 triệu đồng để ăn số tiền chênh lệch.

Khi hai bên đã "khớp lệnh", Thái và Chinh tìm tới nhà riêng của Bắc tại Vĩnh Phúc. Tại đây, Chinh đưa cho Bắc bức ảnh của anh Nhường, kèm một số thông tin. Chinh và Thái đặt ra yêu cầu cho Bắc phải giữ và giao anh Nhường tại dốc Dây Diều (huyện Sóc Sơn). Chinh đưa cho Bắc 50 triệu đồng, hẹn sau khi xong việc sẽ thanh toán nốt. Bắc gọi điện cho nhóm sát thủ lên Vĩnh Phúc để đưa ảnh và thông tin về anh Nhường cùng 20 triệu đồng tiền đặt cọc. Do Minh không tham gia nên Niêm bàn bạc với Việt, Cương, Ninh và Trưởng cùng tổ chức thực hiện âm mưu bắt anh Nhường.

Chân dung các bị cáo tại tòa. Ảnh:NQ

Giữa tháng 8/2010, trong lúc dọn nhà, Chinh phát hiện một lọ thuốc đánh bả chó. Lập tức trong đầu người phụ nữ này nảy sinh ý định tàn độc, muốn mượn tay kẻ khác giết anh Nhường. Sau đó, Chinh chuyển lọ thuốc kèm 110 triệu đồng cho Thái. Chinh nói đó là thuốc ngủ, phải cho anh Nhường uống thì mới bắt được.

Sáng 24/8, Niêm, Việt, Cương và Trưởng thuê taxi rồi thực hiện kế hoạch bắt cóc nạn nhân. Trên đường đi, Việt mở lọ thuốc, bẻ một nửa viên cho vào chai nước để hòa tan và lừa anh Nhường uống, còn một nửa đưa cho Niêm giữ. Tuy nhiên, do cảnh giác, anh Nhường không uống. Khi xe di chuyển đến địa phận huyện Sóc Sơn, nhóm đối tượng dùng vũ lực khống chế, ép anh Nhường phải uống nửa viên thuốc còn lại. Do anh Nhường chống cự quyết liệt, Niêm không nhét được thuốc nên Cương dùng chai nước đã pha nửa viên thuốc trước đó đổ vào miệng nạn nhân. Chưa đầy một phút sau, anh Nhường bất động. Khi đến chân dốc Dây Diều, Niêm liên lạc với Bắc. Lúc này Bắc đi ô tô chờ sẵn ở đó. Niêm chuyển sang ô tô của Bắc, thông báo việc đã cho anh Nhường uống thuốc.

Theo chỉ đạo của Bắc, Niêm bảo đồng bọn bỏ anh Nhường xuống vệ đường. Sau đó, Bắc chở Niêm đến phố Nỉ, Thái Nguyên gặp Dương Quang Thái lấy nốt 100 triệu đồng. Bắc đưa cho Niêm 60 triệu đồng. Niêm chia cho Cương, Việt và Trưởng mỗi đối tượng 10 triệu đồng. Chiều cùng ngày, Niêm đi taxi lên Vĩnh Yên gặp Bắc lấy nốt 15 triệu đồng.

Với tội ác đã gây ra, ngày 27/5/2011, TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt mức án đối với nhóm bị cáo phạm tội "Giết người": Nguyễn Thị Chinh (quê ở Thái Nguyên) chung thân; Nguyễn Duy Niêm (quê ở Hải Phòng) chung thân; Đặng Anh Cương (quê ở Hải Phòng) chung thân; Trần Quốc Việt (quê ở Hải Phòng) 18 năm 6 tháng tù; Lê Nguyên Trưởng (quê ở Bắc Ninh) 18 năm tù; Dương Quang Thái (quê ở Thái Nguyên) 16 năm tù; Nguyễn Sỹ Bắc (quê ở Vĩnh Phúc) 16 năm tù; Bùi Văn Ninh (quê ở Hải Phòng) 12 năm tù. Bị cáo Nguyễn Trọng Minh (quê ở Quảng Ninh) bị phạt 18 tháng tù (án treo) về tội "Không tố giác tội phạm".

