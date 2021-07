Vờ sửa xe giúp cô gái rồi dùng dao cướp tài sản

Thứ Năm, ngày 29/07/2021 12:29 PM (GMT+7)

Thấy người phụ nữ đi đường xe bị hư nên Nguyễn Quốc Nam đã giả vờ ra tay nghĩa hiệp đề nghị sửa xe giúp rồi khống chế nạn nhân vào căn nhà hoang dùng dao kề cổ cướp tài sản.

Ngày 29/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang đã bắt tạm giam Nguyễn Quốc Nam (SN 1987), ngụ xã Thuận Hòa, huyện An Minh (Kiên Giang) về tội cướp tài sản.

Tại cơ quan Công an, Nam khai nhận, trong lúc dịch bệnh không có việc làm, do túng thiếu nên y đã làm liều. Sáng ngày 17/7/2021, Nam đang đi bộ trên đoạn đường thuộc ấp Ba Núi, xã Bình An (Kiên Lương) thì gặp chị Y Thị Mộng Cầm đang đứng ven đường cùng với chiếc xe máy bị hỏng nên Nam nãy sinh ý định cướp tài sản.

Sau đó, Nam tiến đến gần, vờ sửa xe giúp rồi kêu chị Cầm đi theo y đến căn nhà gần đó lấy tiếp dụng cụ để sửa xe. Tưởng gặp phải người tốt nên chị Cầm tin lời đi theo hắn. Nhưng khi vừa đến căn nhà hoang thì Nam đã hiện nguyên hình là tên cướp hung tợn.

Y đã dùng vũ lực, khống chế chị Cầm, sau đó dùng dao đe dọa nạn nhân cướp được số tiền gần 2,4 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát. Nhận được tin báo của bị hại, qua điều tra truy xét, Công an huyện Kiên Lương đã bắt được Nam khi đang trên đường bỏ trốn.

