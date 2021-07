Đi giao ma túy bị cướp, thanh niên đến công an trình báo

Thứ Tư, ngày 21/07/2021 21:00 PM (GMT+7)

Việc hy hữu diễn ra tại TP.HCM, bị cướp trên đường đi giao ma túy, kẻ này liền đến công an trình báo.

Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang tạm giữ Trang Phúc Hậu (32 tuổi, tạm trú xã Phong Phú), Trang Phúc Thái (em ruột Hậu, 24 tuổi, tạm trú xã Bình Hưng) và Phan Văn Toàn (38 tuổi, ngụ xã Hưng Long) về hành vi cướp tài sản.

3 đối tượng cướp xe máy của người giao ma túy bị bắt.

Liên quan đến vụ việc, công an đang củng cố hồ sơ xử lý Đỗ Phạm Thiên Lâm (24 tuổi, ngụ quận 1) và Nguyễn Thái Thành Tâm (23 tuổi, quê Tiền Giang) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 19/7, công an Bình Chánh nhận tin báo bị hai thanh niên đánh cướp hàng hóa và xe máy từ Nguyễn Thái Thành Tâm.

Theo trình báo, Tâm có nhận đơn đặt mua hàng là card màn hình GTX 1080 do người có tên Tiến đặt. Cùng ngày, Tâm chở hàng đến khu vực cầu Ông Thìn, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh để giao hàng thì bị hai đối tượng chặn đánh, cướp cả xe máy và hàng hóa. Nạn nhân đến cơ quan công an trình báo.

Tang vật công an thu được.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh, Công an xã Hưng Long triển khai khoanh vùng, rà soát số đối tượng nghi vấn.

Đến chiều tối 19/7, công an đã mời 3 thanh niên là Hậu, Thái và Toàn về trụ sở làm việc. Kiểm tra nhà trọ của nhóm này, công an thu giữ xe của Tâm và 3 gói nylon nghi chứa ma túy đá.

Nhóm này thừa nhận do túng tiền và cần mua ma túy để sử dụng nên đặt mua trên mạng, mục đích chờ cướp khi hàng được giao tới. Và Tâm chính là người giao hàng ma túy do Lâm (người bán ma túy thuê) chứ không phải card màn hình như lời khai ban đầu.

Từ lời khai của các đối tượng, công an đã ập vào chung cư Sunrire City View, phường Tân Hưng, quận 7 bắt giữ Lâm.

