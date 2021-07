Nhóm “choai choai” ngang nhiên khống chế, cướp của tiểu thương giữa nơi giãn cách xã hội

Thứ Năm, ngày 29/07/2021 08:41 AM (GMT+7)

Nhóm thanh niên trẻ đã ngang nhiên khống chế chủ quán bán dừa ngay tại sạp hàng của người này rồi cướp đi nhiều tài sản.

Các đối tượng Tứ, Kiệt, và Được tại Cơ quan công an.

Ngày 29/7, Công an tỉnh An Giang cho biết, Công an TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Long Tứ (SN 2000); Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 1999, cùng trú TP.Châu Đốc) và Diệp Văn Được (SN 2000, trú huyện An Phú, tỉnh An Giang) về hành vi Cướp tài sản, trong đó Được đang cách ly y tế tập trung.

Theo Công an tỉnh An Giang, do không có tiền tiêu xài và để mua ma túy sử dụng, khoảng 3h30 ngày 26/7, các đối tượng Tứ, Kiệt, Được và Trương Văn Hòa (SN 2003) rủ nhau đến điểm bán dừa của ông Vĩnh Thạnh trên đường Phan Văn Vàng, khóm 5, phường Châu Phú A, TP.Châu Đốc tìm tài sản chiếm đoạt.

Khi thấy ông Thạnh đang mở quán để bán, cả nhóm giả vờ đi đến hỏi mượn dàn loa hát nhạc gồm 3 chiếc loa nhưng ông Thạnh không cho. Lúc này, Tứ và Được đứng cản hai bên, để cho Kiệt ngang nhiên đi vào lấy dàn loa và 1 điện thoại di động hiệu Nokia, Hòa đứng ngoài cảnh giới.

Thấy nhóm thanh niên “choai choai” đông người, ông Thạnh sợ bị đánh nên để cho Tứ, Được, Kiệt và Hòa đem tài sản ra ngoài. Tài sản lấy được Kiệt giao cho Hòa đem về nhà một người bạn chơi chung cất và tìm chổ bán. Không dừng lại ở đó, biết trong người ông Thạnh có tiền nên Tứ rủ Kiệt, Được quay lại chiếm đoạt tiền. Khi thấy ông Thạnh đứng trong điểm bán dừa, Tứ và Được dùng tay giữ, cản ông Thạnh để cho Kiệt giật lấy số tiền là 1.900.000 đồng trong túi áo của nạn nhân. Bị nhóm “choai choai” ngang nhiên cướp tài sản, ông Thạnh hoảng sợ nên không dám tri hô. Sau khi lấy được tiền, cả nhóm đối tượng nói trên bỏ đi. Nạn nhân đã đến trụ sở công an trình báo ngay sau đó.

Nhận tin báo, Công an TP.Châu Đốc đã điều tra, xác định nhóm đối tượng gây án và triệu tập Nguyễn Tuấn Kiệt đến trụ sở làm việc trong ngày 26/7. Qua đấu tranh, Kiệt đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và số tiền chiếm đoạt được Tứ, Kiệt và Được chia nhau tiêu xài và mua ma túy sử dụng. Cùng ngày, Nguyễn Long Tứ đến Công an phường Châu Phú A đầu thú.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

