Tự sát bất thành, chồng tới công an thú tội đâm vợ tử vong

Hiện trường gây án

Ngày 3/10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang điều tra một vụ án mạng xảy ra trên đia bàn xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, vào khoảng 14h ngày 2/10, do mâu thuẫn gia đình, Hoàng Văn Chương (SN 1990, ở huyện Yên Minh, Hà Giang) đã dùng dao gấp đâm vào vùng ngực của vợ là chị L.T.D. (SN 1991, ở huyện Quảng Bạ, tỉnh Hà Giang) khi cả hai đang ở trong phòng trọ trên địa bàn xã Nội Hoàng (huyện Yên Dũng).

Vụ việc khiến chị D. tử vong tại chỗ. Sau khi gây án xong, Chương đã tự đâm 2 nhát vào ngực mình để tự tử nhưng bất thành. Sau đó, Chương đã đến Công an xã Nội Hoàng để tự thú.

Khi tiếp nhận vụ việc, Công an huyện Yên Dũng đã đưa đối tượng Hoàng Văn Chương đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Hiện Công an huyện Yên Dũng đã bàn giao Hoàng Văn Chương cùng các tài liệu đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang để điều tra giải quyết theo thẩm quyền.

