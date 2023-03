Từ Kiên Giang đến Trà Vinh thăm bạn gái rồi trộm luôn xe, điện thoại

Ngày 1-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Văn Trung (25 tuổi, ngụ phường An Bình, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) về tội trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, thông qua mạng xã hội Trung quen với chị PT (ngụ huyện Càng Long).

Vào ngày 19-2, Trung đi xe khách từ tỉnh Kiên Giang đến huyện Càng Long để gặp mặt bạn gái. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, cả hai đến nhà trọ ở thị trấn Càng Long thuê phòng nghỉ.

Bị can Lê Văn Trung tại cơ quan điều tra. Ảnh: HG

Lợi dụng lúc bạn gái ngủ say, Trung lấy trộm xe máy, điện thoại của chị này rồi trốn về Kiên Giang. Nạn nhân sau đó trình báo công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 20-2, Công an huyện Càng Long phối hợp Công an TP Rạch Giá bắt giữ Trung cùng tang vật tại nhà.

Tại cơ quan Công an, Trung khai trộm xe để làm phương tiện di chuyển và điện thoại để chơi game.

Nguồn: https://plo.vn/tu-kien-giang-den-tra-vinh-tham-ban-gai-roi-trom-luon-xe-dien-thoai-post721915.ht...Nguồn: https://plo.vn/tu-kien-giang-den-tra-vinh-tham-ban-gai-roi-trom-luon-xe-dien-thoai-post721915.html