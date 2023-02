Bị đánh, cướp tài sản khi rủ giai trẻ... ở cùng

Ngày 27/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đang tạm giữ hình sự Trần Quốc Việt (SN 1989, ngụ xã Phú An, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản, cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra, sáng 25/2, Công an TP Sa Đéc nhận được tin báo về việc bà N.T.T. (SN 1976) bị một nam thanh niên dùng hung khí tấn công, cướp tài sản tại nhà trọ ở phường 3. Cơ quan Công an khẩn trương điều tra, xác định thủ phạm gây án là Việt.

Thời điểm này, Việt đã bỏ trốn về quê ở tỉnh An Giang. 5h sáng 26/2, Công an TP Sa Đéc phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ Việt tại xã Phú An (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang).

Việt tại cơ quan Công an

Cơ quan điều tra xác định, ngày 22/2, bà T. quen với Việt tại tiệm game ở xã Tân Phú Đông. Sau đó, bà T. rủ Việt về sống cùng tại phòng trọ ở phường 3. Sáng 25/2, bà T. yêu cầu Việt rời đi vì không có giấy tờ tùy thân.

Việt lợi dụng lúc bà T. đang dọn dẹp phòng, cầm dao đâm vào lưng nạn nhân. Bà T. phản ứng, đã bị đối tượng dùng thanh kim loại đập liên tiếp vào đầu, dẫn đến bất tỉnh. Sau khi gây án, Việt cướp 2 nhẫn kim loại màu vàng và sợi dây chuyền nạn nhân đang đeo trên cổ.

Việt đã lấy xe máy của nạn nhân rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được người dân phát hiện trong tình trạng thương tích nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

