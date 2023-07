Truy tố đối tượng tung hình ảnh nhạy cảm, dọa giết cả nhà người yêu cũ

Nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên ngày 21/7 cho biết, cơ quan này vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Phạm Xuân Dũng , SN 1978, thường trú thôn 3, xã Long Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước, tạm trú phòng 417, Block A1, Khu nhà ở xã hội BECAMEX, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương về các tội danh “Làm nhục người khác” và “Đe dọa giết người” theo Điều 155, Điều 133 Bộ luật hình sự. Trước đó, Phạm Xuân Dũng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Hòa khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam bị can để điều tra.

Đối tượng Phạm Xuân Dũng.

Kết luận điều tra, trong thời gian vào Bình Dương làm công nhân, chị H.V.T (SN 1986) gặp và nảy sinh tình cảm yêu đương với Phạm Xuân Dũng. Quá trình chung sống, do không chịu đựng nổi tính cách vũ phu, thất thường của Dũng nên cuối năm 2021, chị V bỏ về quê ở xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên. Dù chia tay nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc và nói chuyện qua điện thoại. Trong những lần gọi video call, Dũng đã “tranh thủ” chụp, lưu lại hình ảnh nhạy cảm của chị T.

Khi biết tin người yêu cũ quen và tiến tới hôn nhân với một người đàn ông trú cùng địa phương, Phạm Xuân Dũng liền nổi máu ghen, ngăn cản và yêu cầu chị T quay vào Bình Dương nối lại tình cũ. Lo sợ hôn nhân đổ vỡ, chị T khóa máy, xóa số liên lạc thì bị gã người yêu cũ giở trò bỉ ổi, sử dụng Messenger, Facebook gửi các hình ảnh nhạy cảm cho bố và chú ruột cùng bạn bè, người thân của chị T.

Thấy người yêu cũ cự tuyệt và phản ứng quyết liệt, đối tượng Dũng đã nhiều lần gọi điện thoại, đặt mua quan tài, đồ tang lễ, thuê xe cứu thương đưa đến nhà cha chồng chị T, sau đó tiếp tục gửi tin nhắn qua Zalo, điện thoại di động hăm dọa dùng súng, bom xăng và thuê giang hồ đến giết chồng chị T và cả gia đình. Liên tục bị gã người yêu cũ đe dọa làm liều, khủng bố tinh thần, chị T đã thú nhận toàn bộ sự việc với gia đình chồng và đến cơ quan Công an tố cáo vụ việc.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/truy-to-doi-tuong-tung-hinh-anh-nhay-cam-doa-giet-ca-nha-nguoi-y...Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/truy-to-doi-tuong-tung-hinh-anh-nhay-cam-doa-giet-ca-nha-nguoi-yeu-cu-i701219/