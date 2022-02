Truy bắt nghi phạm bắn chết vợ rồi bỏ trốn khỏi hiện trường

Sau tiếng súng nổ, người dân phát hiện người vợ tử vong, còn người chồng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an tỉnh Sơn La đang phối hợp với Công an huyện Sốp Cộp điều tra một vụ án mạng xảy ra ở xã Mường Lạn. Ngày 4-2, lãnh đạo UBND xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La thông tin, hiện lực lượng chức năng đang truy bắt nghi phạm bắn chết vợ rồi bỏ trốn.

Trước đó, vào tối 30-1, người dân ở bản Khá (xã Mường Lạn), nghe thấy tiếng súng phát ra từ nhà ông Hạng A Do (36 tuổi). Khi chạy sang, hàng xóm phát hiện bà GTM. (vợ ông Do) tử vong. Ông Do rời khỏi hiện trường ngay sau đó.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một súng săn tự chế, công an sau đó đã tiến hành truy bắt nghi phạm gây ra vụ án mạng trên.

Được biết, ở địa phương Do và chị M. đã có với nhau 6 người con, có hoàn cảnh rất khó khăn. Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

