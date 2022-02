Đại tá Đinh Văn Nơi và những con số biết nói

"Đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại" Trong 6 lời Bác dạy Công an Nhân dân, điều thứ 6 Người căn dặn "Đối với địch phải cương quyết khôn khéo". Học tập và vận dụng lời Bác dạy, Công an An Giang cho rằng khi chưa thật sự cần thiết thì chưa cần phải bắt giữ nhiều người. Do đó, con số cả trăm đối tượng ra đầu thú từ đầu năm 2021 đến nay chính là kết quả của sự kiên trì, khôn khéo của cán bộ, điều tra viên Công an An Giang, đã mở lối cho những người lầm lạc, hợp với đạo lý "Đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại".