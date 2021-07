Bắt ổ nhóm đánh bạc gồm cả nam và nữ, thu giữ nhiều súng đạn

Thứ Sáu, ngày 30/07/2021 20:00 PM (GMT+7)

Một ổ nhóm tổ chức đánh bạc có trang bị vũ khí quân dụng vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh triệt phá thành công.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa chủ trì phối hợp với Công an TP Cẩm Phả và các đơn vị chức năng liên quan điều tra, làm rõ, bắt 2 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, đề, đồng thời trang bị cả hàng "nóng".

Đối tượng Cao Tiến Dũng và tang vật là súng ngắn và hàng trăm viên đạn (Ảnh: Ngọc Tuân)

Các đối tượng bị bắt gồm: Cao Tiến Dũng (SN 1967, trú tại: tổ 3, khu 7A, phường Quang Hanh), Đỗ Thị Thu Hằng (SN 1971, trú tại tổ 2, khu 7B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả) tang vật tạm giữ gồm 3 điện thoại di động.

Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà của Cao Tiến Dũng, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng quân dụng K54, 107 viên đạn K54, 13 viên đạn K59, 26 viên đạn AK, 29 viên đạn CKC, 1 còng số 8 và nhiều chứng minh nhân dân, căn cước công dân và giấy tờ liên quan đến hoạt động vay nợ.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh đã làm rõ và bắt khẩn cấp đối với Phạm Thị Hợp (SN 1977, trú tại tổ 4, khu Hoàng Thạch, phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả) và vận động Tống Thị Phương Lan (SN 1991, trú tại tổ 2, khu 7B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả) ra đầu thú cùng về hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, đề, tạm giữ 2 điện thoại di động.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Căn cứ lời khai của các đối tượng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến ngày 13/7/2021, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục bắt khẩn cấp đối với Đào Vũ (SN 1969, trú tại tổ 1B, khu 7B, phường Hồng Hải, TP Hạ Long) và Chu Văn Ánh (SN 1970, trú tại: tổ 1, khu 1A, phường Hồng Hải, TP Hạ Long), đồng thời vận động Phạm Bình Minh (SN 1987, trú tại tổ 3, khu 7, phường Hà Tu, TP Hạ Long) ra đầu thú cùng về hành vi đánh bạc. Tang vật tạm giữ gồm: 5 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc của các đối tượng.

Đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Tiến Dũng về hành vi đánh bạc và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; khởi tố bị can đố với Đỗ Thị Thu Hằng, Phạm Thị Hợp, Tống Thị Phương Lan, Đào Vũ, Chu Văn Ánh, Phạm Bình Minh về hành vi đánh bạc.

Hiện cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm và các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

