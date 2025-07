Khách nói 'run sợ' khi đến Nha Trang bị cùm khóa xe, CSGT nói gì?

CSGT Khánh Hòa nói gì? Theo đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, đơn vị sẽ tiến hành xác minh đoạn clip trên và sẽ liên hệ với Facebook Nguyễn Huyền để làm rõ vụ việc. Đặc biệt, Phòng sẽ làm việc với tổ CSGT địa bàn Nha Trang để xác minh người mặc thường phục mang theo các dụng cụ cùm khóa bánh xe như đoạn clip đã nêu có phải là công an hay không và ai là người khóa bánh xe. "Chúng tôi sẽ làm rõ sự việc và sẽ có phản hồi để không để ảnh hưởng tới hình ảnh du lịch Nha Trang cũng như lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa", vị này nói.